Váratlanul tűzszünetet ajánlott Vlagyimir Putyin - Egyetlen feltételt szabott az orosz elnök

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán a P. V. Mandryka Központi Katonai Klinikai Kórházban járt, ahol kezelés alatt álló katonákkal találkozott. Itt nem csak a végítélet-fegyverekről beszélt, hanem azt is kijelentette, a fronton "mindenki hős", és a különleges hadműveleti övezetben (ez az orosz megnevezés az Ukrajna ellen folytatott háborúnak) számukra kedvezően alakul a helyzet.
A beszélgetés során közölte, hogy kész beengedni a külföldi sajtó képviselőit a bekerített ukrán csapatokhoz. Állítása szerint Kupjanszkban és Krasznoarmejszkben (vagyis: Pokrovszkban) "az ellenség blokád alatt van és bekerítésbe került".
Az ukrán hadsereg egyébként tagadja a bekerítéseket, és ezt erősíti meg lényegében minden, harctéri felvételeken alapuló elemzés is.
Hozzátette: utánajárt és az orosz fegyveres erők nem ellenzik, hogy a média – köztük ukrán és más külföldi szerkesztőségek –
beléphessen a bekerített övezetekbe, és erről már egyeztetett az érintett csoportok parancsnokaival.
Putyin jelezte, hogy "készek vagyunk bizonyos pontokra eljuttatni" az újságírókat, "hogy a túloldalon lévő ukrán katonák fogadhassák őket". Ugyanakkor kijelentette: aggódik a lehetséges provokációk miatt, ezért arra kéri az ukrán felet, hogy ezen idő alatt ne röptessen drónokat a térségben.
Az elnök szerint az orosz fegyveres erők készek ideiglenesen –
néhány órára, kettőre, háromra, akár hatra
– felfüggeszteni a harcokat a bekerített területeken. Ennek célja, hogy egy újságírócsoport beléphessen ezekbe a településekbe, "megnézhesse, mi történik, válthasson néhány szót az ukrán katonákkal, majd távozzon".
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
