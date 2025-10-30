Azt mondják az oroszok, alaposan ráijesztettek Donald Trumpra – Ez megmagyarázza az elnök reakcióját

Donald Trump amerikai elnök azért kezdi újra a nukleáris fegyverekkel való teszteket, mert Oroszország a közelmúltban több stratégiai csapásmérő eszközt is tesztelt – állítják orosz elemzők az MK.ru-nak. Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy még mindig nincs új fegyverkezési verseny az USA és Oroszország közt.

Donald Trump pár órája jelentette be, hogy újraindítja a nukleáris fegyverekkel való teszteket az USA-ban, válaszul rivális országok hasonló lépéseire, erről itt írtunk:

Orosz elemzők azt állítják:

Trump azért döntött így, mert Oroszország nemrég tesztelte a Burevesztnyik és Poszeidón rakétákat.

Ez teljesen logikus – világos, hogy felidegesítették ezek az események”

– idézi a weboldal a Katonai Krónika nevű elemzőházat.

Az oroszok hangsúlyozták ugyanakkor: nem mindegy, hogy „nukleáris teszt” alatt Trump csupán hordozórakétákat tesztel majd, vagy atomtöltetet akar felrobbantani. Az utóbbit jelenleg nemzetközi egyezmények tiltják.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azt mondta:

ha az USA folytatja az atomtöltetekkel való kísérleteket, Oroszország is így fog tenni, erre meg is vannak a megfelelő kísérleti támaszpontjaik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közben ma délelőtt újságírói kérdésre elmondta: Oroszország még mindig úgy látja, nincs újabb fegyverkezési verseny az USA és Oroszország közt.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images