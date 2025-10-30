Azt mondják az oroszok, alaposan ráijesztettek Donald Trumpra – Ez megmagyarázza az elnök reakcióját

Donald Trump pár órája jelentette be, hogy újraindítja a nukleáris fegyverekkel való teszteket az USA-ban, válaszul rivális országok hasonló lépéseire, erről itt írtunk:
Orosz elemzők azt állítják:
Trump azért döntött így, mert Oroszország nemrég tesztelte a Burevesztnyik és Poszeidón rakétákat.
Ez teljesen logikus – világos, hogy felidegesítették ezek az események”
– idézi a weboldal a Katonai Krónika nevű elemzőházat.
Az oroszok hangsúlyozták ugyanakkor: nem mindegy, hogy „nukleáris teszt” alatt Trump csupán hordozórakétákat tesztel majd, vagy atomtöltetet akar felrobbantani. Az utóbbit jelenleg nemzetközi egyezmények tiltják.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azt mondta:
ha az USA folytatja az atomtöltetekkel való kísérleteket, Oroszország is így fog tenni, erre meg is vannak a megfelelő kísérleti támaszpontjaik.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közben ma délelőtt újságírói kérdésre elmondta: Oroszország még mindig úgy látja, nincs újabb fegyverkezési verseny az USA és Oroszország közt.
Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images
