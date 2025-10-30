Brutális milícia kezében tűntek fel brit katonai eszközök, magyarázkodni kényszerült a kormány

A héten a brit The Guardian adott hírt arról, hogy brit gyártmányú katonai eszközöket találtak az RSF-nél. A riporttal kapcsolatban parlamenti képviselők kérdőre vonták a kormányt, amely elismerte a tényt.

Stephen Doughty külügyminiszter ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy katonai „tárgyakat” találtak, nem pedig „fegyverzetet”.

Tudomásunk van arról, hogy Szudánban kisszámú, Egyesült Királyságban gyártott tárgyat találtak, de a közelmúltbeli jelentésekben nincs bizonyíték arra, hogy Szudánban brit fegyvereket vagy lőszereket használtak volna

– mondta Doughty.

A Guardian szerint kézifegyverek célzóberendezéseiről és páncélozott személyszállító járművek motorjairól van szó.

Az ellenzéki Liberális Demokraták az Egyesült Arab Emírségeknek történő fegyverszállítások leállítását követelték a kormánytól, az öbölország ugyanis köztudomásúan aktívan támogatja a szudáni paramilitáris erőt. A kormány azonban nem tervezi a fegyverszállítások leállítását az Emírségeknek, amely tagadja, hogy támogatná az RSF-et.

A szudáni polgárháború 2023 áprilisa óta zajlik, és mind a hadsereg, mind az RSF súlyos háborús bűncselekményeket követ el. Bár a hadsereg néhány hónapja visszavette a fővárost, Kartúmot a paramilitáris szervezettől, az a nyugati Darfúr tartományban nemrég megszerezte a hadsereg utolsó bázisát, el-Fasher városát is, ahol jelentések szerint tömegesen mészárolt le embereket.

Címlapkép forrása: Carolyn Van Houten/The Washington Post via Getty Images