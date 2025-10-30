A két oldal most a harcokra koncentrál, van, hogy hagyni kell őket harcolni, úgy gondolom. Őrület”

– mondta Trump a háborúról, röviddel azután, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszélt.

Arra is kitért, hogy Kína segítséget ígért neki a háború lezárásában, de semmi konkrétumot nem osztott meg ezzel kapcsolatosan.

Orosz lapok arról írtak tegnap: nem várható, hogy a szigorú gazdasági szankciók után a következő hat hónapban érdemi, háború menetét befolyásoló segítséget nyújt majd Trump Ukrajnának. Ez Oroszország számára rendkívül kedvező fordulat lenne, hiszen az övék a kezdeményezés a Donbaszban - ahogy orosz elemzők tegnap megírták, Trump "szabad kezet ad" a kelet-ukrajnai hódítás befejezéséhez.

Trump ma reggeli szavai valóban erre engednek következtetni, ugyanakkor az elnök híres arról, hogy fontos kérdésekkel kapcsolatosan könnyen meggondolja magát.

