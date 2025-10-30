Döntött Magyarország a sorkatonaságról – Itt van a bejelentés

Európa országai sorra vezetik vissza a sorkatonaságot, vagy terveznek hasonló lépést – Magyarország kormánya továbbra sem rendelkezik ilyen tervekkel – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón.

A téma annak kapcsán merült fel, hogy a napokban Horvátország bejelentette: visszaállítják a kötelező katonai szolgálatot, vagyis sorkatonaságot.

Gulyás Gergely elmondta:

nincs ilyen javaslat és a kormányzat részéről nincs napirenden, nem is mertül fel a kérdés Magyarországon.

Magyarországon 2004-ig volt kötelező katonai szolgálat.

