Egy robbantásos nukleáris fegyverteszt súlyos veszélyeire figyelmeztetnek

A szervezet közleményének előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök a nap folyamán a Truth Social közösségi platformján bejelentette
az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését más országok tesztprogramjaira hivatkozva.
Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig nemrég számolt be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjéről. Robert Floyd, a CTBTO ügyvezető titkára közölte, ismertek előtte a nukleáris fegyverek tesztelésével kapcsolatos, aggodalmat keltő nyilvános bejelentések.
Bármely állam által végzett robbantásos nukleáris fegyverkísérlet káros és destabilizáló hatással lenne a globális nonproliferációs erőfeszítésekre, valamint a nemzetközi békére és biztonságra. A CTBTO monitoringrendszere készen áll, hogy bármilyen ilyen kísérletet észleljen, és az adatokat a CTBT-t (Átfogó Atomcsend Szerződést) aláíró államoknak továbbítsa
- mondta Floyd. "Másokhoz hasonlóan én is lehetőséget látok ebben az összetett és kihívásokkal teli pillanatban arra, hogy a világ vezetői kiálljanak és egyenlő alapon együttműködjenek a CTBT ratifikálása és a nukleáris fegyverkísérletektől mentes világ közös céljának az elérése érdekében" - tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gigantikus felvásárlási csata robbant ki: gyógyszeróriások harcolnak az új fogyasztószerért
Összecsap a Novo Nordisk és a Pfizer.
Robog tovább az évszázad vihara: készülnek az ítéletidőre Bermudán
Ma este éri el a szigetcsoportot.
Már a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz a százhalombattai MOL-finomító tűzesete ügyében
Az eset kivizsgálása a legmagasabb szintű bűnügyi szervhez került.
Brutális lejtmenet a cukorpiacon: öt éve nem volt ilyen olcsó a cukor
Túlkínálat miatt aggódnak a befektetők.
Rendkívüli állapotot hirdetett New York kormányzója
42 millió amerikai került veszélybe.
Fizetne a német állam, hogy lecseréljék kínai eszközeiket a távközlési szolgáltatók
Állítólag vannak ilyen tervek.
Csúnya botrány kerekedik az egyik vezető AI-cégnél
Leléptek a vezető mérnökök és felforgatják a volt munkahelyüket.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.