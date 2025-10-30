Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Incidens történt: orosz Il-20-as miatt riasztották a NATO vadászgépeit - Megtörtént az elfogás
Lengyel vadászgépek fogtak el egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet a Balti-tengeren - írta meg a Reuters.
Luhanszkban is elment az áram
A szinte teljes orosz megszállás alatt álló ukrán megye egyetlen hőerőműve felrobbant, nincs áram az egész régióban.
Nem tudni, pontosan mi történt a létesítményben, feltételezhető a baleset, ahogy az ukrán támadás is.
(Ukrinform nyomán)
Áramkimaradások Ukrajnában
Miután az ukrán áramszolgáltató reggel eltörölte, most visszavezette a rendszeres, óránkénti áramkimaradásokat, melyek azért szükségesek, hogy ne omoljon össze a túlterhelés miatt a folyamatos orosz támadások alatt álló áramhálózat.
(Ukrinform)
Kiütötték az orosz olajat Kínából és Indiából, Trump most eladja nekik a sajátját
Az USA kész jelentősen növelni olaj- és gázexportját Kína felé, ha Peking visszafogja az orosz energiahordozók vásárlását, és már meg is indultak a megállapodások Hszi Csin-pinggel és Szöullal. A háttérben Washington friss szankciói állnak, amelyek a Rosznyeft és a Lukoil ellen irányulnak, és akár napi 1,4–2,6 millió hordó orosz importot törhetnek le Ázsiában. Ha a Trump által beharangozott üzletek valóban megvalósulnak, a kieső mennyiséget akár amerikai szállítmányok is pótolhatják.
Délelőtt is támadták Oroszországot
Az ukrán haderő délelőtt 10 órától mostanáig összesen 30 ukrán drónt lőtt le Oroszország felett - többségében Belgorod és Brjanszk régióban volt aktív a légvédelem.
(TASZSZ)
Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton
Nem igaz, hogy Kupjanszk és Pokrovszk városait körbevette az orosz hadsereg, a védelem kitart, bár a helyzet valóban nehéz – jelentette ki Olekszij Szirszkij ukrán főparancsnok az Ukrinform szerint.
Azt mondják az oroszok, alaposan ráijesztettek Donald Trumpra – Ez megmagyarázza az elnök reakcióját
Donald Trump amerikai elnök azért kezdi újra a nukleáris fegyverekkel való teszteket, mert Oroszország a közelmúltban több stratégiai csapásmérő eszközt is tesztelt – állítják orosz elemzők az MK.ru-nak. Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy még mindig nincs új fegyverkezési verseny az USA és Oroszország közt.
Két ukrán falut foglaltak el az orosz katonák
Az orosz védelmi minisztérium ma délelőtt a Zaporizzsja megyében található Krasznogodordszke és a Harkiv megyében található Szadovoje települések elfoglalását jelentette be.
Taktikát váltott Oroszország – Rég nem látott vérengzés zajlik a frontvonalon
Rég nem látott intenzitással indultak újra Oroszország gépesített támadásai az ukrán állások ellen, holott nagyon úgy tűnik, ez a fajta taktika igencsak kivéreztetheti Moszkvát, valamint egyre limitáltabb harcjárműkészletét. A tavasz, illetve a nyár folyamán felhalmozott, ám egyre öregebb páncélosokkal próbál áttörni még a raszputyica és a téli idő beállta előtt, hogy minél hamarabb teljesítse a hadsereg idei célkitűzéseit. A látványos visszatérés ára már most óriási, az áttörés pedig továbbra is kétséges.
Ennyit a békülésről: brutális támadás érte Ukrajnát – Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij
A háború egyik eddigi legsúlyosabb kombinált drón- és rakétatámadását hajtotta végre az orosz haderő Ukrajna ellen – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli üzenetet tett közzé közösségi oldalain.
Betörtek az oroszok Limanba
Az észak-donyecki városban 2022 ősze óta nem voltak orosz katonák - most ismét behatoltak a településre. A behatolás tényét geolokációval is megerősítették.
#BREAKING For the first time since 2022, Russian forces have been geolocated inside the city of Lyman. Russian DRGs were spotted just along the outskirts, east of the city. This is not news, considering we got this information last week. However, it's the first time we… pic.twitter.com/BaUiXLfl5l https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Heyman_101 (@SU_57R) October 29, 2025
Elképesztő számok: lényegében megsemmisültek Oroszország legféltettebb alakulatai
A Hocsu Zsit ("Élni akarok") ukrán kormányzati projekt nyilvánosságra hozta közel 2300 elesett orosz Specnaz-katona nevét, ami az orosz elit alakulatok jelentős, 20%-ot meghaladó veszteségét jelzi - tudósítottak OSINT-források.
Szétbombázták az oroszok a Kárpátvidéket
Oroszország a Kárpátok keleti térségét rakétázta éjjel, „masszív támadás” történt, amely elsősorban Ukrajna „kritikus infrastruktúráját” célozta – jelentette be Facebook-oldalán Ivano-Frankivszk régió katonai vezetője, Szvitlana Oniscsuk.
Hírszerzési jelentés: Európában vadásznak az orosz titkosszolgálatok - Rendkívüli küldetéshez keresnek embereket
Az orosz titkosszolgálatok Telegramon keresztül folyamatosan verbuválnak európai állampolgárokat kisebb szabotázsakciók végrehajtására – Ukrajna titkosszolgálati szervezetei figyelmeztetést adtak ki.
Brüsszel készül egy orosz invázióra: tankokat és nehézfegyvereket masíroztatnak át Európán
Az EU és a NATO egy olyan háborús helyzetekben alkalmazható közös logisztikai rendszer felépítésén dolgozik, amely gyorsan mozgósíthatóvá tenné a tankokat és a nehézfegyverzetet Európa-szerte. A cél a szállítóeszközök megosztása és a határátlépések felgyorsítása, ha a kontinensre is átterjedne az orosz fenyegetés – számolt be a Financial Times.
Ukrajnát is masszív támadás érte
Számos ukrán nagyvárost orosz drón- és rakétatámadás ért az éjjel, Herszon, Zaporizzsja, Kijev térségében is történtek robbanások.
A reggeli légvédelmi jelentés később érkezik, az áldozatok mentése még folyamatban van.
Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Ezúttal egy nyugati állampolgár volt a célpont
Az SZBU Kijevben őrizetbe vett egy brit állampolgárt, akit az orosz FSZB informátorának tartanak. A hatóságok szerint Moszkvából kapott feladatai terrortámadások előkészítését is szolgálhatták - írta meg az EuromaidanPress.
Elment az áram Ukrajna nagy részében
Az ukrán energiaellátó infrastruktúra elleni orosz támadások miatt áramszünet van Ukrajna nagy részében - ma várhatóan napközben reggel 7 és délután 18 óra közt az ország nagy részében időszakos áramkimaradások várhatók - közölte ma reggel az Ukroenerho.
Légi riadó volt a NATO keleti szárnyán: felszálltak az F-16-osok – Orosz drónok miatt kellett intézkedni
Légvédelmi riasztás volt az éjjel Lengyelországban, a védelmi erők vadászgépeket is küldtek a légtérbe – számol be az UNN.
Történelmi bejelentés Donald Trumptól: folytatódnak az atomfegyver-kísérletek
Az Egyesült Államok folytatja a nukleáris fegyverekkel való kísérleteket, mivel más országok is így tesznek – jelentette be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.
Döntött Donald Trump Ukrajna jövőjéről – Pezsgőt bonthat a Kreml, elengedi Zelenszkij kezét Amerika erős embere?
Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén érintőlegesen beszélt Ukrajna jövőjéről is: azt mondta, szerinte néha „engedni kell harcolni” a háborúzó feleket – számol be a Guardian.
Súlyos támadás érte Oroszországot: riasztották a védelmi erőket, Moszkva is tűz alá került
A háború egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre Ukrajna Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen – az orosz légvédelmi erők összesen 170 robotrepülőgép lelövését jelentették ma reggel.
Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images
