Elképesztő számok: lényegében megsemmisültek Oroszország legféltettebb alakulatai

A Hocsu Zsit projekt által közzétett lista 2285 orosz katona nevét tartalmazza, akik az orosz invázió kezdetétől 2025 márciusáig biztosan életüket vesztették Ukrajnában. A listán szereplők többsége a GRU különböző különleges alakulataiból származik, beleértve a 2., 3., 10., 14., 16., 22., 24., 34. és 346. Specnaz dandárokat, valamint a 25. ezredet és a 389. és 388. haditengerészeti felderítő egységeket.
A veszteségek között szerepelnek az orosz haditengerészet víz alatti szabotázselhárító különleges egységeinek (az amerikai Navy SEAL-ek orosz megfelelőinek) tagjai is, valamint a különböző összfegyvernemi hadseregek Specnaz századainak katonái.
A háború előtti becslések szerint a GRU dandárok létszáma körülbelül 10 ezer fő volt. A rendelkezésre álló, nem teljes adatok alapján - amelyek nem tartalmazzák az eltűnteket és sebesülteket -
az orosz különleges erők elit alakulatai a háború előtti állományuk több mint 20%-át veszítették el.
Figyelembe véve az általában az orosz hadseregre alkalmazott 3:1 sebesült/halott arányt, ez azt jelentheti, hogy a Specnaz alakulatok eredeti állománya lényegében megsemmisült az orosz-ukrán háborúban.
A legnagyobb veszteségeket a Déli Katonai Körzet 10. és 22. Specnaz dandárjai szenvedték el, 350, illetve 333 halottal.
A veszteségek időbeli eloszlása változatos trendeket mutat: 2022-ben legalább 563, 2023-ban 321 elit katona esett el. A legsúlyosabb veszteségek az invázió első hónapjaiban történtek, ezt követően Oroszország átszervezte különleges erőit, és tartózkodott azok frontvonalbeli gyalogságként való bevetésétől.
2024 májusától azonban, amikor Oroszország nagyszabású offenzívát indított Pokrovszk és Vovcsanszk irányába, majd augusztustól védelmi harcokra kényszerült a kurszki régióban, a GRU különleges erőit ismét rohamgyalogságként vetették be. Ennek következtében 2024 első nyolc hónapjában elszenvedett veszteségeik meghaladták a 2022-es és 2023-as veszteségek összegét is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
