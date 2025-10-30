  • Megjelenítés
Elképesztő számok: lényegében megsemmisültek Oroszország legféltettebb alakulatai
Globál

Elképesztő számok: lényegében megsemmisültek Oroszország legféltettebb alakulatai

Portfolio
A Hocsu Zsit ("Élni akarok") ukrán kormányzati projekt nyilvánosságra hozta közel 2300 elesett orosz Specnaz-katona nevét, ami az orosz elit alakulatok jelentős, 20%-ot meghaladó veszteségét jelzi - tudósítottak OSINT-források.

A  Hocsu Zsit projekt által közzétett lista 2285 orosz katona nevét tartalmazza, akik az orosz invázió kezdetétől 2025 márciusáig biztosan életüket vesztették Ukrajnában. A listán szereplők többsége a GRU különböző különleges alakulataiból származik, beleértve a 2., 3., 10., 14., 16., 22., 24., 34. és 346. Specnaz dandárokat, valamint a 25. ezredet és a 389. és 388. haditengerészeti felderítő egységeket.

A veszteségek között szerepelnek az orosz haditengerészet víz alatti szabotázselhárító különleges egységeinek (az amerikai Navy SEAL-ek orosz megfelelőinek) tagjai is, valamint a különböző összfegyvernemi hadseregek Specnaz századainak katonái.

A háború előtti becslések szerint a GRU dandárok létszáma körülbelül 10 ezer fő volt. A rendelkezésre álló, nem teljes adatok alapján - amelyek nem tartalmazzák az eltűnteket és sebesülteket -

az orosz különleges erők elit alakulatai a háború előtti állományuk több mint 20%-át veszítették el.

Figyelembe véve az általában az orosz hadseregre alkalmazott 3:1 sebesült/halott arányt, ez azt jelentheti, hogy a Specnaz alakulatok eredeti állománya lényegében megsemmisült az orosz-ukrán háborúban.

A legnagyobb veszteségeket a Déli Katonai Körzet 10. és 22. Specnaz dandárjai szenvedték el, 350, illetve 333 halottal.

A veszteségek időbeli eloszlása változatos trendeket mutat: 2022-ben legalább 563, 2023-ban 321 elit katona esett el. A legsúlyosabb veszteségek az invázió első hónapjaiban történtek, ezt követően Oroszország átszervezte különleges erőit, és tartózkodott azok frontvonalbeli gyalogságként való bevetésétől.

2024 májusától azonban, amikor Oroszország nagyszabású offenzívát indított Pokrovszk és Vovcsanszk irányába, majd augusztustól védelmi harcokra kényszerült a kurszki régióban, a GRU különleges erőit ismét rohamgyalogságként vetették be. Ennek következtében 2024 első nyolc hónapjában elszenvedett veszteségeik meghaladták a 2022-es és 2023-as veszteségek összegét is.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszország-csütörtök-percről-percre
Globál
Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility