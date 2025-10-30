Elmés trükkel próbáltak meg védekezni az ukránok az orosz drónok ellen, de úgy tűnik, Moszkva túljárt az eszükön

Mostanra már kijelenthetővé vált, hogy az orosz-ukrán háborúban tömegesen megjelenő drónok új fejezetet nyitottak a hadviselés történetében. A filléres eszközök kegyetlen pusztításra képesek, ráadásul meglepően nehéz lelőni őket. Az ukránok és az oroszok is próbálkoznak hasonlóan olcsó ellenintézkedésekkel, de eléggé úgy fest, hogy ezek a trükkök sem bírnak ki mindent.

A kifejezetten olcsó FPV drónok kellemetlen célpontnak számítanak: a légvédelmi rakétáknak túl aprók, a kézifegyvereknek általában túl gyorsak, így az elektronikus zavarórendszereken kívül (melyek a mostanában egyre jobban elterjedő, optikai kábellel működő fegyverek ellen hatástalanok) csak a passzív védelem megerősítésével lehet védekezni ellenük.

Ennek a védekezésnek lett egy igen elterjedt módja az, hogy a harcoló felek a fontosabb utánpótlási útvonalak fölött drónvédő hálókat feszítenek ki. A filléres megoldás eddig aránylag hatékonynak is mutatkozott, hiszen a fegyverek egyszerűen beleakadtak a hálókba, a legtöbb esetben pedig fel sem robbantak.

Ugyanakkor ahogyan az a most megjelent videón is látszódik, ennek a taktikának is megvan a hátránya:

a fa cölöpökre szerelt könnyű háló ugyanis nem éppen strapabíró konstrukció.

The Ukranian supply lines into Kostiantynivka, which were previously lined with anti drone netting, have been destroyed after Russian drone operators began striking the nets themselves. pic.twitter.com/DLp1kIuKwv https://t.co/DLp1kIuKwv — Heyman_101 (@SU_57R) October 29, 2025

A videón jól látható, hogy a kulcsfontosságú erődvárost, Konsztantinyivkát Kramatorszkkal öszekötő főút fölé felhúzott háló a videózott útszakasz nagy részén leszakadt, mivel az orosz drónok nemes egyszerűséggel magát a hálót és a cölöpöket kezdték el megtámadni. Bár a védelem kijavítása az egyszerűségéből fakadóan nem túl komoly feladat, mégis extra erőforrásokat igényel ukrán részről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images