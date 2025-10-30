  • Megjelenítés
Elmondták az oroszok, hogy miért nem minősül nukleáris fegyverkísérletnek az, amikor nukleáris fegyverekkel kísérleteznek
Elmondták az oroszok, hogy miért nem minősül nukleáris fegyverkísérletnek az, amikor nukleáris fegyverekkel kísérleteznek

MTI
Nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletekre vonatkozású korlátozások az orosz Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

"Ha (Donald Trump amerikai elnök) valamilyen módon a Burevesztnyik tesztelésére utal (amikor egy valamely ország által elvégzett nukleáris kísérletre hivatkozik), akkor ez semmiképpen sem minősül nukleáris tesztnek. Minden ország fejleszti a védelmi rendszerét, de ez nem minősül nukleáris kísérletnek" - mondta.

Peszkov arra reagált, hogy Trump csütörtökön bejelentette: utasította a Pentagont, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Ezek jellegével kapcsolatban azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem fejtette ki, hogy ezek nukleáris robbanótöltetek felrobbantását is magukba foglalják-e.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy ha valamely ország visszalép a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumától, akkor Oroszország ennek megfelelően fog cselekedni. Kifejezte reményét, hogy Trumpot helyesen tájékoztatták a Poszeidon nukleáris meghajtású víz alatti drónnal és a Burevesztnyikkel elvégzett kísérletekről

abban az értelemben, hogy ezek semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris kísérletként.

Közölte, hogy Trump nyilvános nyilatkozatai előtt az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a nukleáris kísérletek újraindításának tervéről. Mint mondta, Oroszországnak nincs tudomása arról, hogy bármely ország is nukleáris fegyverkísérleteket végezne, ahogyan azt Trump állította.

Peszkov szerint az orosz-amerikai párbeszéd nem jutott zsákutcába és nem kezdődött új fegyverkezési verseny a két ország között. Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok egyelőre nem folytat szakértői tárgyalásokat a nukleáris leszerelésről, de a téma napirenden szerepel.

Elmondta, hogy Washington mindeddig nem fordult Moszkvához a hadászati támadófegyverek korlátozásáról rendelkező és jövőre lejáró Új START szerződésre vonatkozó javaslatokkal.

Peszkov érvelését egyébként nem túl nehéz megcáfolni: bár tény, hogy sem a Burevesztnyiket, sem a Poszejdont nem atomtöltettel tesztelték az elmúlt időszakban, de mindkét fegyver képes atomtölteteket hordozni, ráadásul atommeghajtásuk miatt egyébként is csúnya sugárszennyezést tudnak maguk után hagyni, ha felrobbantak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

