Elmondták az oroszok, hogy miért nem minősül nukleáris fegyverkísérletnek az, amikor nukleáris fegyverekkel kísérleteznek

"Ha (Donald Trump amerikai elnök) valamilyen módon a Burevesztnyik tesztelésére utal (amikor egy valamely ország által elvégzett nukleáris kísérletre hivatkozik), akkor ez semmiképpen sem minősül nukleáris tesztnek. Minden ország fejleszti a védelmi rendszerét, de ez nem minősül nukleáris kísérletnek" - mondta.
Peszkov arra reagált, hogy Trump csütörtökön bejelentette: utasította a Pentagont, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Ezek jellegével kapcsolatban azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem fejtette ki, hogy ezek nukleáris robbanótöltetek felrobbantását is magukba foglalják-e.
A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy ha valamely ország visszalép a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumától, akkor Oroszország ennek megfelelően fog cselekedni. Kifejezte reményét, hogy Trumpot helyesen tájékoztatták a Poszeidon nukleáris meghajtású víz alatti drónnal és a Burevesztnyikkel elvégzett kísérletekről
abban az értelemben, hogy ezek semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris kísérletként.
Közölte, hogy Trump nyilvános nyilatkozatai előtt az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a nukleáris kísérletek újraindításának tervéről. Mint mondta, Oroszországnak nincs tudomása arról, hogy bármely ország is nukleáris fegyverkísérleteket végezne, ahogyan azt Trump állította.
Peszkov szerint az orosz-amerikai párbeszéd nem jutott zsákutcába és nem kezdődött új fegyverkezési verseny a két ország között. Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok egyelőre nem folytat szakértői tárgyalásokat a nukleáris leszerelésről, de a téma napirenden szerepel.
Elmondta, hogy Washington mindeddig nem fordult Moszkvához a hadászati támadófegyverek korlátozásáról rendelkező és jövőre lejáró Új START szerződésre vonatkozó javaslatokkal.
Peszkov érvelését egyébként nem túl nehéz megcáfolni: bár tény, hogy sem a Burevesztnyiket, sem a Poszejdont nem atomtöltettel tesztelték az elmúlt időszakban, de mindkét fegyver képes atomtölteteket hordozni, ráadásul atommeghajtásuk miatt egyébként is csúnya sugárszennyezést tudnak maguk után hagyni, ha felrobbantak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
