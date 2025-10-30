Elmondták az oroszok, hogy miért nem minősül nukleáris fegyverkísérletnek az, amikor nukleáris fegyverekkel kísérleteznek

Nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletekre vonatkozású korlátozások az orosz Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

"Ha (Donald Trump amerikai elnök) valamilyen módon a Burevesztnyik tesztelésére utal (amikor egy valamely ország által elvégzett nukleáris kísérletre hivatkozik), akkor ez semmiképpen sem minősül nukleáris tesztnek. Minden ország fejleszti a védelmi rendszerét, de ez nem minősül nukleáris kísérletnek" - mondta.

Peszkov arra reagált, hogy Trump csütörtökön bejelentette: utasította a Pentagont, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Ezek jellegével kapcsolatban azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem fejtette ki, hogy ezek nukleáris robbanótöltetek felrobbantását is magukba foglalják-e.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy ha valamely ország visszalép a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumától, akkor Oroszország ennek megfelelően fog cselekedni. Kifejezte reményét, hogy Trumpot helyesen tájékoztatták a Poszeidon nukleáris meghajtású víz alatti drónnal és a Burevesztnyikkel elvégzett kísérletekről

abban az értelemben, hogy ezek semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris kísérletként.

Közölte, hogy Trump nyilvános nyilatkozatai előtt az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a nukleáris kísérletek újraindításának tervéről. Mint mondta, Oroszországnak nincs tudomása arról, hogy bármely ország is nukleáris fegyverkísérleteket végezne, ahogyan azt Trump állította.

Peszkov szerint az orosz-amerikai párbeszéd nem jutott zsákutcába és nem kezdődött új fegyverkezési verseny a két ország között. Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok egyelőre nem folytat szakértői tárgyalásokat a nukleáris leszerelésről, de a téma napirenden szerepel.

Elmondta, hogy Washington mindeddig nem fordult Moszkvához a hadászati támadófegyverek korlátozásáról rendelkező és jövőre lejáró Új START szerződésre vonatkozó javaslatokkal.

Peszkov érvelését egyébként nem túl nehéz megcáfolni: bár tény, hogy sem a Burevesztnyiket, sem a Poszejdont nem atomtöltettel tesztelték az elmúlt időszakban, de mindkét fegyver képes atomtölteteket hordozni, ráadásul atommeghajtásuk miatt egyébként is csúnya sugárszennyezést tudnak maguk után hagyni, ha felrobbantak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images