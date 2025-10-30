  • Megjelenítés
Elon Musk: ez most Németország utolsó reménysége
Elon Musk: ez most Németország utolsó reménysége

Egyértelműen állást foglalt Elon Musk afrikai-amerikai techmilliárdos a német Alternative für Deutschland (AfD) párt mellett – azt írta ki X-oldalára, hogy ez a párt szerinte Németország utolsó reménysége.

Csak az AfD tudja megmenti Németországot”

– írta ki X-oldalára Elon Musk, majd megosztott egy elemzést arról, hogy csupán az idősebb generáció tartja hatalmon a CDU-SPD pártszövetséget.

Nem ez az első alkalom, hogy a techguru nyíltan állást foglal a szélsőjobboldalinak titulált német párt mellett – idén januárban nyíltan arra buzdította a németeket, hogy szavazzanak az AfD-re a következő választáson.

Elon Musk alapvetően a bevándorlás-ellenes szociális intézkedései és a piacbarát gazdasági intézkedései miatt támogatja az AfD-t. Bár a német szélsőjobb népszerűsége a második világháború óta nem látott magasságban van, az ország választási szabályai miatt továbbra is kevés esélyük van hatalomra jutni, hiszen a mérsékelt pártok rendre összefognak ellenük.

