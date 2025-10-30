  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: Európában vadásznak az orosz titkosszolgálatok - Rendkívüli küldetéshez keresnek embereket
Hírszerzési jelentés: Európában vadásznak az orosz titkosszolgálatok - Rendkívüli küldetéshez keresnek embereket

Az orosz titkosszolgálatok Telegramon keresztül folyamatosan verbuválnak európai állampolgárokat kisebb szabotázsakciók végrehajtására – Ukrajna titkosszolgálati szervezetei figyelmeztetést adtak ki.

Az ukrán hírszerzési szervek szerint a szabotőröket oroszbarát Telegram-csatornákon keresztül szólítják meg

a végrehajtott akciókért cserébe pénzjutalmat ajánlanak az oroszok.

Ukrajna szerint a Telegram-csatornákra más közösségi felületekről irányítják át a potenciális szabotőrök figyelmét.

A végrehajtott merényletek célja Kijev szerint az EU közbiztonságába vetett bizalom rombolása, illetve Ukrajna támogatásának szabotálása.

Arra is kitértek, hogy miközben Európában főleg szabotőröket, feltörekvő térségekben (pl. Afrika) fegyveres katonákat toboroznak az orosz titksoszolgálatok.

