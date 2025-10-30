  • Megjelenítés
FONTOS Megkönnyebbült sóhajok Brüsszelből: váratlan kudarcba szaladt bele Orbán Viktor szövetségese
Incidens történt: orosz Il-20-as miatt riasztották a NATO vadászgépeit - Megtörtént az elfogás
Globál

Incidens történt: orosz Il-20-as miatt riasztották a NATO vadászgépeit - Megtörtént az elfogás

Portfolio
Lengyel vadászgépek fogtak el egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet a Balti-tengeren - írta meg a Reuters.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter közölte, hogy a mostani elfogás

a héten már a második ilyen eset volt.

A Lengyel Hadsereg Műveleti Parancsnoksága később az X közösségi platformon ismertette a részleteket. Közlésük szerint 2025. október 30-án, magyar idő szerint 9:00 előtt a légierő MiG-29-es vadászgépei újabb elfogást hajtottak végre: az Oroszországi Föderáció Il-20-as felderítő repülőgépe a Balti-tenger felett repült.

A parancsnokság tájékoztatása szerint a gép a nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt jeladóval közlekedett.

A lengyel vadászok elfogták, azonosították, majd kikísérték a felelősségi övezetből. Lengyel légteret nem sértett.

A NATO keleti szárnyán lévő országok szeptember óta fokozott készültségben vannak a lehetséges légtérsértések miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszország-csütörtök-percről-percre
Globál
Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pénzcentrum
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility