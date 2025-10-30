Incidens történt: orosz Il-20-as miatt riasztották a NATO vadászgépeit - Megtörtént az elfogás

Lengyel vadászgépek fogtak el egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet a Balti-tengeren - írta meg a Reuters.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter közölte, hogy a mostani elfogás

a héten már a második ilyen eset volt.

A Lengyel Hadsereg Műveleti Parancsnoksága később az X közösségi platformon ismertette a részleteket. Közlésük szerint 2025. október 30-án, magyar idő szerint 9:00 előtt a légierő MiG-29-es vadászgépei újabb elfogást hajtottak végre: az Oroszországi Föderáció Il-20-as felderítő repülőgépe a Balti-tenger felett repült.

A parancsnokság tájékoztatása szerint a gép a nemzetközi légtérben, repülési terv nélkül és kikapcsolt jeladóval közlekedett.

A lengyel vadászok elfogták, azonosították, majd kikísérték a felelősségi övezetből. Lengyel légteret nem sértett.

A NATO keleti szárnyán lévő országok szeptember óta fokozott készültségben vannak a lehetséges légtérsértések miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images