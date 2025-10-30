  • Megjelenítés
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Globál

Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen

Portfolio
Franciaországban először fordult elő, hogy a Nemzeti Tömörülés javaslata többséget kapott a Nemzetgyűlésben: egyetlen szavazaton múlt az 1968-as francia–algériai egyezmény felmondását sürgető állásfoglalás elfogadása. A lépés bár inkább szimbolikus, kiélezheti a konfliktust az észak-afrikai országgal – derül ki a L'Express beszámolójából.

A francia Nemzetgyűlés minimális többséggel, 185–184 arányban elfogadott egy nem kötelező erejű határozatot, amely a francia–algériai kapcsolatok egyik alapdokumentumának, az 1968-as kétoldalú egyezménynek a felmondását sürgeti. A kezdeményezés a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) javaslatára került a parlament elé, és ez az első alkalom, hogy az RN által benyújtott szöveg átmegy az alsóházon. Marine Le Pen „történelmi napként” üdvözölte a voksolást.

A határozat a gyakorlatban nem változtatja meg a jogi helyzetet, de politikai nyomást gyakorol a kormányra.

A 1968-as megállapodás különleges tartózkodási és bevándorlási feltételeket biztosít az algériai állampolgároknak Franciaországban – ennek megszüntetését szorgalmazza a szöveg.

Le Pen szerint „nincs többé semmilyen indok” a fennálló rendszer fenntartására, míg az ellenzéki baloldal – LFI, szocialisták, zöldek – élesen bírálta a döntést. Jean-Luc Mélenchon (LFI) az X-en azt írta: a Nemzeti Tömörülés „a múlt háborúit folytatja”, és szégyennek nevezte az elfogadott határozatot.

A szavazás azért is keltett nagy vihart, mert a Macron-párti frakció nagy része nem volt jelen: a 92 képviselőből mindössze harmincan voksoltak, közülük is többségben a nemek. A távollévők között volt Gabriel Attal, a kormánypárt és a frakció vezetője, valamint korábbi miniszterelnök is, amit több baloldali frakcióvezető nyíltan bírált. A zöldek elnöke szerint Attal „egy hiányzó szavazaton múlt” hagyta, hogy a jobboldal és az RN keresztülvigye a javaslatot.

További érdekesség, hogy Attal korábban maga is a 1968-as egyezmény felmondása mellett érvelt – igaz, most pártja a szöveg ellen szavazott.

A kormány azonban továbbra is a renegociáció útját támogatja. Laurent Panifous, a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter azt mondta:

Párizs számára nem lenne előnyös, ha tovább romlana a már most is feszült viszony Algériával.

A szöveget nem csak a kormány elutasítása gyengíti: a megszavazott állásfoglalás önmagában nem kötelezi semmire a végrehajtó hatalmat, bár komoly politikai jelzésként értelmezhető, különösen a bevándorlás és a francia-algériai kapcsolatok érzékeny területén.

A mérsékelt kormánypárti képviselők egy része azért utasította el a RN-javaslatot, mert szerintük az egyezmény egyoldalú felmondása bizonytalanságot teremtene, és akár „migrációs hullámot” is kiválthatna. A RN ezt az érvelést erősen vitatja, és úgy véli, hogy az egyezmény fenntartása gátolja a bevándorláspolitikai szigorítást.

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszország-csütörtök-percről-percre
Globál
Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pénzcentrum
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility