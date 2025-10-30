Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen

A francia Nemzetgyűlés minimális többséggel, 185–184 arányban elfogadott egy nem kötelező erejű határozatot, amely a francia–algériai kapcsolatok egyik alapdokumentumának, az 1968-as kétoldalú egyezménynek a felmondását sürgeti. A kezdeményezés a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) javaslatára került a parlament elé, és ez az első alkalom, hogy az RN által benyújtott szöveg átmegy az alsóházon. Marine Le Pen „történelmi napként” üdvözölte a voksolást.

A határozat a gyakorlatban nem változtatja meg a jogi helyzetet, de politikai nyomást gyakorol a kormányra.

A 1968-as megállapodás különleges tartózkodási és bevándorlási feltételeket biztosít az algériai állampolgároknak Franciaországban – ennek megszüntetését szorgalmazza a szöveg.

Le Pen szerint „nincs többé semmilyen indok” a fennálló rendszer fenntartására, míg az ellenzéki baloldal – LFI, szocialisták, zöldek – élesen bírálta a döntést. Jean-Luc Mélenchon (LFI) az X-en azt írta: a Nemzeti Tömörülés „a múlt háborúit folytatja”, és szégyennek nevezte az elfogadott határozatot.

A szavazás azért is keltett nagy vihart, mert a Macron-párti frakció nagy része nem volt jelen: a 92 képviselőből mindössze harmincan voksoltak, közülük is többségben a nemek. A távollévők között volt Gabriel Attal, a kormánypárt és a frakció vezetője, valamint korábbi miniszterelnök is, amit több baloldali frakcióvezető nyíltan bírált. A zöldek elnöke szerint Attal „egy hiányzó szavazaton múlt” hagyta, hogy a jobboldal és az RN keresztülvigye a javaslatot.

További érdekesség, hogy Attal korábban maga is a 1968-as egyezmény felmondása mellett érvelt – igaz, most pártja a szöveg ellen szavazott.

A kormány azonban továbbra is a renegociáció útját támogatja. Laurent Panifous, a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter azt mondta:

Párizs számára nem lenne előnyös, ha tovább romlana a már most is feszült viszony Algériával.

A szöveget nem csak a kormány elutasítása gyengíti: a megszavazott állásfoglalás önmagában nem kötelezi semmire a végrehajtó hatalmat, bár komoly politikai jelzésként értelmezhető, különösen a bevándorlás és a francia-algériai kapcsolatok érzékeny területén.

A mérsékelt kormánypárti képviselők egy része azért utasította el a RN-javaslatot, mert szerintük az egyezmény egyoldalú felmondása bizonytalanságot teremtene, és akár „migrációs hullámot” is kiválthatna. A RN ezt az érvelést erősen vitatja, és úgy véli, hogy az egyezmény fenntartása gátolja a bevándorláspolitikai szigorítást.

