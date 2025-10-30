Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Ezúttal egy nyugati állampolgár volt a célpont

Az ukrán hatóságok közlése szerint a brit FSZB-ügynök 2024 januárjában érkezett Ukrajnába, tűzfegyver- és taktikai kiképzési jogosultságokkal. Előbb a déli Mikolajivban dolgozott oktatóként a mobilizált állománnyal, majd egy határőregységhez került. Az SZBU és az ügyészség szerint ez megszokott feladatkör a katonai szakértelemmel érkező külföldi önkénteseknél.

Szeptember végére felhagyott az oktatással, Odeszába költözött, és Kreml-párti internetes csoportokban kezdte hirdetni szolgáltatásait. Ezt követően az orosz titkosszolgálatok felvették vele a kapcsolatot.

A nyomozás szerint egy FSZB-tiszt toborozta, majd feladatokat adott neki. A gyanúsított információkat továbbított az ukrán védelmi erők állományában dolgozó külföldi oktatókról, akikkel korábban kapcsolatban állt.

Emellett megadta a dél-ukrajnai fegyveres erők kiképzőközpontjainak koordinátáit, ahol mobilizált állományt képeznek.

Az orosz fél ezt követően további utasításokat küldött: robbanóanyagok előállítására vonatkozó leírásokat és egy fegyverrejtekhely koordinátáit. A férfi a megadott helyszínről egy pisztolyt és két töltött tárat vett át, amit a szolgálat terrortámadások előkészítéseként értékelt.

Az SZBU elhárítása azonosította és dokumentálta a tevékenységét, majd az ideiglenes kijevi lakóhelyén elfogta az ügynököt. A férfi ellen büntetőeljárás indult, fegyveres erők telepítésére vonatkozó információk jogosulatlan terjesztése miatt. A tényállás legfeljebb 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással büntethető.

