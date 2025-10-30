  • Megjelenítés
Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Ezúttal egy nyugati állampolgár volt a célpont
Globál

Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Ezúttal egy nyugati állampolgár volt a célpont

Portfolio
Az SZBU Kijevben őrizetbe vett egy brit állampolgárt, akit az orosz FSZB informátorának tartanak. A hatóságok szerint Moszkvából kapott feladatai terrortámadások előkészítését is szolgálhatták - írta meg az EuromaidanPress.

Az ukrán hatóságok közlése szerint a brit FSZB-ügynök 2024 januárjában érkezett Ukrajnába, tűzfegyver- és taktikai kiképzési jogosultságokkal. Előbb a déli Mikolajivban dolgozott oktatóként a mobilizált állománnyal, majd egy határőregységhez került. Az SZBU és az ügyészség szerint ez megszokott feladatkör a katonai szakértelemmel érkező külföldi önkénteseknél.

Szeptember végére felhagyott az oktatással, Odeszába költözött, és Kreml-párti internetes csoportokban kezdte hirdetni szolgáltatásait. Ezt követően az orosz titkosszolgálatok felvették vele a kapcsolatot.

A nyomozás szerint egy FSZB-tiszt toborozta, majd feladatokat adott neki. A gyanúsított információkat továbbított az ukrán védelmi erők állományában dolgozó külföldi oktatókról, akikkel korábban kapcsolatban állt.

Emellett megadta a dél-ukrajnai fegyveres erők kiképzőközpontjainak koordinátáit, ahol mobilizált állományt képeznek.

Az orosz fél ezt követően további utasításokat küldött: robbanóanyagok előállítására vonatkozó leírásokat és egy fegyverrejtekhely koordinátáit. A férfi a megadott helyszínről egy pisztolyt és két töltött tárat vett át, amit a szolgálat terrortámadások előkészítéseként értékelt.

Az SZBU elhárítása azonosította és dokumentálta a tevékenységét, majd az ideiglenes kijevi lakóhelyén elfogta az ügynököt. A férfi ellen büntetőeljárás indult, fegyveres erők telepítésére vonatkozó információk jogosulatlan terjesztése miatt. A tényállás legfeljebb 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással büntethető.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
egészségügy-egészség-influenza-vírus-védőoltás-járvány-szívroham-szív- és érrendszeri betegségek-fertőzés-covid
Globál
Riasztó hatásait igazolták a Covidnak: rendkívül súlyos rendellenességekhez vezethet a vírus
Pénzcentrum
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility