Légi riadó volt a NATO keleti szárnyán: felszálltak az F-16-osok – Orosz drónok miatt kellett intézkedni
Légi riadó volt a NATO keleti szárnyán: felszálltak az F-16-osok – Orosz drónok miatt kellett intézkedni

Légvédelmi riasztás volt az éjjel Lengyelországban, a védelmi erők vadászgépeket is küldtek a légtérbe – számol be az UNN.

Az éjjel átfogó dróntámadás érte Ukrajnát, Lengyelország azért fújt riadót, mert

félő volt, hogy eltévedt orosz drónok ismét behatolnak a NATO-tagállam területére.

Lengyelország aktiválta szárazföldi telepítésű légvédelmi egységeit, vadászgépeket küldött a légtérbe és légtérellenőrző-elhárító tevékenységbe kezdett.

Arról nincs információ, hogy végül akár egyetlen egy orosz drón is behatolt volna a lengyel légtérbe.

Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

