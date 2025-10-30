  • Megjelenítés
Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Súlyos dróntámadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: 170 UAV lelövését jelentette az orosz védelmi tárca, többek közt Moszkvában is aktív volt a légvédelem. Az ukrajnai frontvonalakon Kupjanszk és Pokrovszk helyzete kifejezetten súlyossá vált: a fontos erődvárosnak, logisztikai központnak számító települések gyakorlatilag bármikor eleshetnek. Továbbra sincs semmi jele annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárását komolyan fontolóra venné. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.
Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

