Meglepő fordulat a kínai-amerikai vámháborúban: ennek sokan fognak örülni
Portfolio
Az Egyesült Államok és Kína egy évre felfüggeszti egymás hajóira kivetett díjakat, enyhítve a tengeri szállítás költségeit és mérsékelve a kereskedelmi feszültségeket.

A csütörtöki döntés azon kereskedelmi megállapodások egyike volt, amelyeket Dél-Koreában jelentett be Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök. A lépés

egy évre felfüggeszti a nagy, Kínában épült hajók amerikai kikötőkbe tartó útjaira kivetett, éves szinten mintegy 3,2 milliárd dollárra becsült díjakat.

Ezek a kölcsönös terhek a két legnagyobb gazdaság közötti szélesebb kereskedelmi háborúban komoly feszültségforrássá váltak, és felhajtották a tengeri szállítás költségeit.

Az év elején a Trump-kormányzat bejelentette, hogy külön díjakat vet ki a Kínához köthető hajókra, hogy lazítsa az ország szorítását a globális tengeri iparban, és erősítse az amerikai hajóépítést. A büntetőintézkedések egy amerikai vizsgálat nyomán születtek, amely arra a következtetésre jutott, hogy Kína a tengeri, logisztikai és hajóépítési szektorokban tisztességtelen gyakorlatokkal érte el dominanciáját.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön a Fox Business Networknek nyilatkozva közölte, hogy a szóban forgó lépéseket felfüggesztették. Az amerikai kereskedelmi főképviselő hivatala egyelőre nem kommentálta, hogy a szünet kiterjed-e más amerikai szankciókra is, például a nem amerikai, Kínán kívül épített autószállító hajókra vagy a Kínában gyártott, hajóról partra rakodó kikötői darukra.

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a felfüggesztés a Kína tengeri, logisztikai és hajóépítési ágazatait érintő büntetésekre vonatkozik. Kína ezzel párhuzamosan felfüggeszti saját ellenintézkedéseit és az Egyesült Államokhoz köthető hajókra kivetett díjakat is.

A díjak a hírek szerint több millió dollár pluszköltséget okoztak olyan hajóüzemeltetőknek, mint a kínai tulajdonú COSCO és az Egyesült Államokban bejegyzett Matson. A terhek felborították a menetrendeket és növelték a szállítási költségeket, amelyek végső soron a fogyasztókat terhelik – figyelmeztettek tengeri szállítmányozási szakértők.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

