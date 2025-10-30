  • Megjelenítés
Megvan a találkozó időpontja: a Fehér Házban ráz kezet Orbán Viktor és Donald Trump
Megvan a találkozó időpontja: a Fehér Házban ráz kezet Orbán Viktor és Donald Trump

November 7-én találkozik Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel - mondta el Gulyás Gergely  miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón.

A találkozó helyszíne Washington, a Fehér Ház. A megbeszélés után nyilvános sajtótájékoztató várható.

A tárgyalás eredményeképpen

  • energetikai,
  • hadiipari,
  • gazdasági
  • és pénzügyi megállapodásokról is döntések születhetnek.

Emellett kiemelt téma lesz az ukrajnai háború lezárása és a Budapesti Békecsúcs megszervezésének folytatása is.

Orbán Viktor korábban arról beszélt: Donald Trump szerinte hibát követett el az orosz energiavállalatok friss szankcionálásávál, azt mondta, erre is megpróbál majd rávilágítani az elnökkel való találkozó során.

A kormányinfót itt közvetítjük:

