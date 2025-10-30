  • Megjelenítés
Nagyon úgy néz ki, visszatér Oroszország az elvesztettnek hitt régióba - Katonai repülőgépek jelentek meg
Nagyon úgy néz ki, visszatér Oroszország az elvesztettnek hitt régióba - Katonai repülőgépek jelentek meg

Portfolio
Oroszország hat hónap szünet után újraindította katonai repüléseit a szíriai Hmeimim légibázisra, miközben a két ország igyekszik helyreállítani kapcsolatait Bassár el-Aszad bukása után - írta a Bloomberg.

A Flightradar24 repüléskövetési oldal adatai szerint legalább két orosz repülőgép szállt le a bázisnak otthont adó Latakiában. Október 26-án egy orosz légierő Iljusin Il-62M szállítógép repült Líbiából Latakiába, majd onnan Moszkva térségébe, míg egy nagy teherbírású Antonov An-124-100 Ruslan október 24. óta háromszor érkezett a repülőtérre, legutóbb szerdán.

Egy, a Kremlhez közel álló, neve elhallgatását kérő forrás megerősítette a repülések újraindítását.

Moszkva számára a szíriai bázisok kulcsfontosságúak közel-keleti és afrikai katonai jelenlétének fenntartásához.

A légibázis mellett Oroszország Tartúszban is rendelkezik egy kikötővel, amely egyetlen haditengerészeti támaszpontja a Földközi-tengeren.

Aszad rendszerének közel egy évvel ezelőtti összeomlása és Moszkvába menekülése kétségeket ébresztett az Oroszország és az Ahmed al-Saraa elnök vezette új átmeneti kormány közötti együttműködés jövőjével kapcsolatban, különösen a katonai létesítmények megtartását illetően.

Bármelyik bázis elvesztése jelentős stratégiai visszalépés lenne a Kreml számára, miközben az Egyesült Államokkal és európai szövetségeseivel való konfrontációja eszkalálódik. Az USA elnöke, Donald Trump is közeledett Szíria új vezetéséhez, idén kétszer is találkozott Saraa-val, Washington és az EU pedig enyhítette a gazdasági szankciókat az ország ellen.

Putyin két héttel ezelőtt találkozott Saraa-val Moszkvában, ahol Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az orosz bázisok jövője is napirenden volt. Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter kedden tárgyalásokat folytatott szíriai kollégájával, Murhaf Abu Kaszrával.

Szakértők szerint még ha Oroszország meg is tarthatja katonai jelenlétét Szíriában, annak mértéke valószínűleg csökkenni fog az Aszad bukása előtti időszakhoz képest.

Egy szíriai külügyminisztériumi delegáció egyébként most is Moszkvában dolgozik az ország nagykövetségének újranyitásán. A hivatalos tervek szerint hamarosan újraindulnak a konzuli és adminisztratív szolgáltatások a szíriai állampolgárok számára.

Oroszország támogatást ígért Szíriának az ország több mint egy évtizedes polgárháború utáni újjáépítéséhez. Putyin augusztusban elkötelezte magát a rekonstrukció támogatása mellett, Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes pedig nemrég jelezte, hogy Moszkva kész különböző területeken együttműködni e cél érdekében.

