Súlyos támadás érte Oroszországot: riasztották a védelmi erőket, Moszkva is tűz alá került

A háború egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre Ukrajna Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen – az orosz légvédelmi erők összesen 170 robotrepülőgép lelövését jelentették ma reggel.

Az ukrán drónok nagy részét sikerült a határ menti régiókban elfogni: 21 UAV-t lőttek le Voronyezs, 14-et Rosztov, 10-et Kurszk megyében, de aktív volt a légvédelem az orosz megszállás alatt álló Krímben és Belgorodban is.

Oroszország belső területei közül Moszkvát érte kifejezetten látványos támadás:

9 drónt lőttek le a légvédelmi erők a főváros térségében, ebből 6-ot a metropolisz légterében.

Támadás érte még Tula, Nyizsnij Novgorod, Kaluga, Tula, Rjazan, Lipetszk, Orjol és Novgorod megyéket is.

Az orosz védelmi minisztérium nem számol be arról, mennyi ellenséges drónt nem sikerült lelőni – erről a nap folyamán másodlagos forrásból várhatók információk.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images