Szétbombázták az oroszok a Kárpátvidéket
Szétbombázták az oroszok a Kárpátvidéket

Oroszország a Kárpátok keleti térségét rakétázta éjjel, „masszív támadás” történt, amely elsősorban Ukrajna „kritikus infrastruktúráját” célozta – jelentette be Facebook-oldalán Ivano-Frankivszk régió katonai vezetője, Szvitlana Oniscsuk.

A támadás ma hajnalban történt, leírása szerint

az oroszok „masszív” mennyiségű drónt / rakétát lőtte ki a térségre.

Oniscsuk az okozott kár mértékéről és az áldozatok lehetséges számáról nem közölt információkat.

A régióban áramkimaradásokat tapasztalhat a lakosság a támadás után.

A Kárpátvidék / Kárpátaljai Elővidék (ukránul Prikarpattija) nem összekeverendő a részben magyarok lakta Kárpátaljával, ez a régió Ivano-Frankivszk megyéhez tartozik.

Címlapkép forrása: Wojtek Laski/Getty Images

