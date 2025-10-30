Történelmi bejelentés Donald Trumptól: folytatódnak az atomfegyver-kísérletek

Az Egyesült Államok folytatja a nukleáris fegyverekkel való kísérleteket, mivel más országok is így tesznek – jelentette be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Mivel más országok is tesztprogramokat folytatnak, arra utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy hozzájuk hasonlóan indítsák meg a nukleáris fegyverek tesztjeit”

– írta ki közösségi oldalára az elnök.

Hozzátette: Amerikának minden más országnál több atomfegyvere van, ezt Oroszország, majd Kína követi. Úgy látja ugyanakkor, a kínai atomfegyver-program 5 éven belül felzárkózhat, ha az USA nem fejleszti arzenálját.

Nem tudni pontosan, Trump mit ért „nukleáris fegyverek tesztje” alatt – elképzelhető, hogy az elnök csak hordozórakéták, robbanófejek fejlesztéséről írt, nem akar atomtölteteket felrobbantani. Kína és Oroszország ehhez hasonlóan tesz: folyamatosan fejlesztik nukleáris elrettentő képességüket, de nem aktiváltak az elmúlt évtizedekben nukleáris tölteteket.

Az Egyesült Államok az utolsó nukleáris tesztet, ahol atomtöltetet is felrobbantottak, 1992-ben hajtotta végre.

Címlapkép forrása: Â© CORBIS/Corbis via Getty Images