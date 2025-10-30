Vége az elnöki csúcsnak: nagy bejelentést tett Donald Trump - Fordulat jön a kereskedelmi háborúban

Véget ért Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök személyes csúcstalálkozója, a washingtoni vezető a médiának nyilatkozott arról, pontosan milyen megállapodások születtek kettejük közt.

Trump és Hszi elnök 1 óra 40 percen át tárgyaltak Dél-Koreában, a politikusok jó hangulatban váltak el. Trump az Air Force One fedélzetén nyilatkozott az amerikai sajtónak, elmondta, pontosan miről sikerült megállapodnia a pekingi vezetővel.

A találkozót Trump "hatalmas sikernek" nevezte - sikerült rendezni a ritkaföldfémek, vámok és a fentanil kábítószerrel kapcsolatos vitákat is.

Trump azt állítja: "megszűntek az akadályok" a kínai ritkaföldfém-export körül - az USA ezeket továbbra is vásárolhatja, nem fogja többé az ázsiai ország korlátozni az exportot.

Válaszul az USA a Kínára kivetett importvámokat 57%-ról 47%-ra csökkenti.

A novemberre ígért 100%-os importvám pedig nem kerül bevezetésre.

Trump azt is elmondta: hogy segít Kínának, hogy hozzájussanak az Nvidia által gyártott mikrochipekhez.

A két vezető arról is megállapodott, hogy meghívják egymást saját országukba - Trump várhatóan áprilisban megy Kínába - Hszi elnök pedig "valamikor ezután" az USA-ba repül majd.

Az USA és Kína elnöke megállapodást kötött arról is, hogy Kína szigorúbban fellép majd a fentanilcsempészet ellen.

Az ázsiai nagyhatalom emellett ígéretett tett arra, hogy továbbra is nagy tételben vásárolni fogja az amerikai szójababot.

Hszi elnök és Trump Ukrajnáról is beszélt: Peking megígérte az amerikai vezetőnek, hogy segítenek a háború lezárásában.

Tajvan kérdéséről egyáltalán nem tárgyaltak a vezetők - az amerikai elnök korábban azt állította, szerinte Kína biztosan nem fogja megtámadni a "renegát tartományt," amíg ő az elnök.

A kínai tőzsdék 10 éves csúcsra ugrottak az elnöki csúcstalálkozót követően.

(Guardian, Axios, Reuters nyomán)

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images