Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát

A háborúhoz pénz, paripa és fegyver kell. Európa szempontjából az első most különösen fontos:
Ukrajna ugyanis kíméletlen likviditási válság felé sodródik, és ha nem változik semmi, február végére elfogy a pénze.
Így az Economist elemzése szerint "az eladósodott és széttöredezett" Európának kellene előteremtenie a forrásokat, hogy Ukrajna folytathassa az Oroszország elleni harcot, ez pedig történelmi lehetőséggel kecsegtet.
Ukrajna pénzelése többe kerül, mint azt sok európai gondolja, mégis jó üzlet
- summázza a brit lap.
A lassan négyéves háború anyagi terhe óriásira nőtt: 2025 végére Ukrajna összes hadikiadása – a védelmi költségvetés, a fegyveradományok és a katonai támogatások együttesen – nagyjából 360 milliárd dollárra fog rúgni, és csak idén 100-110 milliárd dollárt emészt fel. Ez eddig a legmagasabb éves összeg, és megközelíti Ukrajna GDP-jének a felét.
A finanszírozás három pilléréből kettő, az amerikai segítség és a piaci hitelfelvétel elapadóban van.
Marad tehát Európa, ahol viszont megosztottság uralkodik a kérdésben:
az uniós vezetők legutóbb nem tudtak megegyezni a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, egyesek a közös kötvénykibocsátástól ódzkodnak, míg Franciaország az amerikai fegyverekre költött eurókat nehezményezi, és szinte mindenki fél az ukrajnai korrupció elburjánzásától.
Ezek a félelmek nem alaptalanok, de eltörpülnek két közeli nyereség mellett az Economist szerint.
Az első, hogy Európa pénzügyi elköteleződése leleplezhetné a Kreml hosszú távú gyengeségét. Igaz, a 2022-es szankciók nem roppantották meg azonnal Oroszországot, ám a kezdeti háborús fellendülést mára stagfláció váltotta fel. A növekedés gyakorlatilag zéró, munkaerőhiány alakult ki, gyűlnek az eltitkolt adósságok, az infláció 8%, az alapkamat 16,5%.
Még egy fél évtized, és az ehhez hasonló körülmények jó eséllyel gazdasági és bankválsághoz vezetnek Oroszországban, és vlagyimir Putyin sarokba szorulna
- vélekedik az Economist.
A második nyereség Európa katonai függetlenedése Amerikától – ez elengedhetetlen cél a lap szerint, tekintettel Trump "ingatag" elköteleződésére a NATO felé. Mint írják, bármilyen hosszú távú ukrán finanszírozási megoldás segítené a kontinens pénzügyi és ipari "izomzatának" felépítését, amely szükséges a saját védelméhez.
Európa négyéves pénzügyi vállalása 390 milliárd dollárba kerülne. Ez nem kevés, de ha az Egyesült Államokat nem számítva leosztjuk az összes NATO-tagállam gazdasági erejére, akkor vállalható: az éves számla tavalyhoz képest 0,2%-ról 0,4%-ra emelkedne a GDP arányában az Economist becslése alapján.
Európának fel kell ismernie a saját erejét. A katonai költségvetése már most négyszerese Oroszországénak, a gazdasága tízszer akkora. Nem meghátrálni kell a pénzügyi versengéstől a Kremllel, hanem felvállalni – és megnyerni a háborút
- zárja cikkét a brit Economist.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
