  • Megjelenítés
Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát
Globál

Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát

Portfolio
Ukrajna február végére kifogyhat a pénzből, már ha nem érkezik gyors európai segítség - áll az Economist friss elemzésében.

A háborúhoz pénz, paripa és fegyver kell. Európa szempontjából az első most különösen fontos:

Ukrajna ugyanis kíméletlen likviditási válság felé sodródik, és ha nem változik semmi, február végére elfogy a pénze.

Így az Economist elemzése szerint "az eladósodott és széttöredezett" Európának kellene előteremtenie a forrásokat, hogy Ukrajna folytathassa az Oroszország elleni harcot, ez pedig történelmi lehetőséggel kecsegtet.

Ukrajna pénzelése többe kerül, mint azt sok európai gondolja, mégis jó üzlet

- summázza a brit lap.

A lassan négyéves háború anyagi terhe óriásira nőtt: 2025 végére Ukrajna összes hadikiadása – a védelmi költségvetés, a fegyveradományok és a katonai támogatások együttesen – nagyjából 360 milliárd dollárra fog rúgni, és csak idén 100-110 milliárd dollárt emészt fel. Ez eddig a legmagasabb éves összeg, és megközelíti Ukrajna GDP-jének a felét.

A finanszírozás három pilléréből kettő, az amerikai segítség és a piaci hitelfelvétel elapadóban van.

Marad tehát Európa, ahol viszont megosztottság uralkodik a kérdésben:

az uniós vezetők legutóbb nem tudtak megegyezni a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, egyesek a közös kötvénykibocsátástól ódzkodnak, míg Franciaország az amerikai fegyverekre költött eurókat nehezményezi, és szinte mindenki fél az ukrajnai korrupció elburjánzásától.

Ezek a félelmek nem alaptalanok, de eltörpülnek két közeli nyereség mellett az Economist szerint.

Az első, hogy Európa pénzügyi elköteleződése leleplezhetné a Kreml hosszú távú gyengeségét. Igaz, a 2022-es szankciók nem roppantották meg azonnal Oroszországot, ám a kezdeti háborús fellendülést mára stagfláció váltotta fel. A növekedés gyakorlatilag zéró, munkaerőhiány alakult ki, gyűlnek az eltitkolt adósságok, az infláció 8%, az alapkamat 16,5%.

Még egy fél évtized, és az ehhez hasonló körülmények jó eséllyel gazdasági és bankválsághoz vezetnek Oroszországban, és vlagyimir Putyin sarokba szorulna

- vélekedik az Economist.

A második nyereség Európa katonai függetlenedése Amerikától – ez elengedhetetlen cél a lap szerint, tekintettel Trump "ingatag" elköteleződésére a NATO felé. Mint írják, bármilyen hosszú távú ukrán finanszírozási megoldás segítené a kontinens pénzügyi és ipari "izomzatának" felépítését, amely szükséges a saját védelméhez.

Európa négyéves pénzügyi vállalása 390 milliárd dollárba kerülne. Ez nem kevés, de ha az Egyesült Államokat nem számítva leosztjuk az összes NATO-tagállam gazdasági erejére, akkor vállalható: az éves számla tavalyhoz képest 0,2%-ról 0,4%-ra emelkedne a GDP arányában az Economist becslése alapján.

Európának fel kell ismernie a saját erejét. A katonai költségvetése már most négyszerese Oroszországénak, a gazdasága tízszer akkora. Nem meghátrálni kell a pénzügyi versengéstől a Kremllel, hanem felvállalni – és megnyerni a háborút

- zárja cikkét a brit Economist.

Kapcsolódó cikkünk

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború szbu ukrán hadsereg ukrajna tengeri drón titkosszolgálat hírszerzés
Globál
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken
Pénzcentrum
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility