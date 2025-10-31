  • Megjelenítés
Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Súlyos dróntámadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: 170 UAV lelövését jelentette az orosz védelmi tárca, többek közt Moszkvában is aktív volt a légvédelem. Reggel az ukrán hatóságok is közel rekordméretű orosz dróntámadásról számoltak be, ami számos erőművet megrongált Ukrajnában. Az ukrajnai frontvonalakon Kupjanszk és Pokrovszk helyzete kifejezetten súlyossá vált: a fontos erődvárosnak, logisztikai központnak számító települések gyakorlatilag bármikor eleshetnek. Továbbra sincs semmi jele annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárását komolyan fontolóra venné. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Hatodszor ebben a hónapban: titokzatos léggömbök bénítják meg a légteret

Csütörtökön ideiglenesen lezárták a vilniusi repülőteret, miután a környéken ismét léggömböket észleltek.

Egy robbantásos nukleáris fegyverteszt súlyos veszélyeire figyelmeztetnek

Káros lenne a globális békére és biztonságra, valamint az atomfegyverek elterjedését gátló erőfeszítésekre egy robbantásos nukleáris fegyverteszt - áll a bécsi székhelyű Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetének (CTBTO) csütörtökön közzétett állásfoglalásában.

Kiszivárgott: az EU összehangolt támadásokra, hibrid fenyegetésekre készül

Az Európai Bizottság a Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján kötelezné az online platformokat a hibrid fenyegetések észlelésére és kezelésére. A Demokráciapajzs néven készülő javaslatot várhatóan november 13-án ismertetik.

Friss jelentés érkezett a frontról: súlyos harcok dúlnak a stratégiai jelentőségű ukrán városban

Ukrajna a stratégiai jelentőségű Pokrovszk megtartására összpontosít. A cél az utánpótlási és evakuációs útvonalak biztosítása, valamint a városba beszivárgó orosz gyalogság felkutatása és megsemmisítése – közölte csütörtökön a hadsereg főparancsnoka.

Elmés trükkel próbáltak meg védekezni az ukránok az orosz drónok ellen, de úgy tűnik, Moszkva túljárt az eszükön

Mostanra már kijelenthetővé vált, hogy az orosz-ukrán háborúban tömegesen megjelenő drónok új fejezetet nyitottak a hadviselés történetében. A filléres eszközök kegyetlen pusztításra képesek, ráadásul meglepően nehéz lelőni őket. Az ukránok és az oroszok is próbálkoznak hasonlóan olcsó ellenintézkedésekkel, de eléggé úgy fest, hogy ezek a trükkök sem bírnak ki mindent.

Elmondták az oroszok, hogy miért nem minősül nukleáris fegyverkísérletnek az, amikor nukleáris fegyverekkel kísérleteznek

Nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletekre vonatkozású korlátozások az orosz Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

Nagyon úgy néz ki, visszatér Oroszország az elvesztettnek hitt régióba - Katonai repülőgépek jelentek meg

Oroszország hat hónap szünet után újraindította katonai repüléseit a szíriai Hmeimim légibázisra, miközben a két ország igyekszik helyreállítani kapcsolatait Bassár el-Aszad bukása után - írta a Bloomberg.

Incidens történt: orosz Il-20-as miatt riasztották a NATO vadászgépeit - Megtörtént az elfogás

Lengyel vadászgépek fogtak el egy orosz Il-20-as felderítő repülőgépet a Balti-tengeren - írta meg a Reuters.

Luhanszkban is elment az áram

A szinte teljes orosz megszállás alatt álló ukrán megye egyetlen hőerőműve felrobbant, nincs áram az egész régióban.

Nem tudni, pontosan mi történt a létesítményben, feltételezhető a baleset, ahogy az ukrán támadás is.

(Ukrinform nyomán)

Áramkimaradások Ukrajnában

Miután az ukrán áramszolgáltató reggel eltörölte, most visszavezette a rendszeres, óránkénti áramkimaradásokat, melyek azért szükségesek, hogy ne omoljon össze a túlterhelés miatt a folyamatos orosz támadások alatt álló áramhálózat.

(Ukrinform)

Kiütötték az orosz olajat Kínából és Indiából, Trump most eladja nekik a sajátját

Az USA kész jelentősen növelni olaj- és gázexportját Kína felé, ha Peking visszafogja az orosz energiahordozók vásárlását, és már meg is indultak a megállapodások Hszi Csin-pinggel és Szöullal. A háttérben Washington friss szankciói állnak, amelyek a Rosznyeft és a Lukoil ellen irányulnak, és akár napi 1,4–2,6 millió hordó orosz importot törhetnek le Ázsiában. Ha a Trump által beharangozott üzletek valóban megvalósulnak, a kieső mennyiséget akár amerikai szállítmányok is pótolhatják.

Délelőtt is támadták Oroszországot

Az ukrán haderő délelőtt 10 órától mostanáig összesen 30 ukrán drónt lőtt le Oroszország felett - többségében Belgorod és Brjanszk régióban volt aktív a légvédelem.

(TASZSZ)

Küszöbön álló orosz győzelemről pletykálnak - Megszólalt az ukrán főparancsnok, elmondta, mi a valós helyzet a fronton

Nem igaz, hogy Kupjanszk és Pokrovszk városait körbevette az orosz hadsereg, a védelem kitart, bár a helyzet valóban nehéz – jelentette ki Olekszij Szirszkij ukrán főparancsnok az Ukrinform szerint.

Azt mondják az oroszok, alaposan ráijesztettek Donald Trumpra – Ez megmagyarázza az elnök reakcióját

Donald Trump amerikai elnök azért kezdi újra a nukleáris fegyverekkel való teszteket, mert Oroszország a közelmúltban több stratégiai csapásmérő eszközt is tesztelt – állítják orosz elemzők az MK.ru-nak. Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy még mindig nincs új fegyverkezési verseny az USA és Oroszország közt.

Két ukrán falut foglaltak el az orosz katonák

Az orosz védelmi minisztérium ma délelőtt a Zaporizzsja megyében található Krasznogodordszke és a Harkiv megyében található Szadovoje települések elfoglalását jelentette be.

Taktikát váltott Oroszország – Rég nem látott vérengzés zajlik a frontvonalon

Rég nem látott intenzitással indultak újra Oroszország gépesített támadásai az ukrán állások ellen, holott nagyon úgy tűnik, ez a fajta taktika igencsak kivéreztetheti Moszkvát, valamint egyre limitáltabb harcjárműkészletét. A tavasz, illetve a nyár folyamán felhalmozott, ám egyre öregebb páncélosokkal próbál áttörni még a raszputyica és a téli idő beállta előtt, hogy minél hamarabb teljesítse a hadsereg idei célkitűzéseit. A látványos visszatérés ára már most óriási, az áttörés pedig továbbra is kétséges.

Ennyit a békülésről: brutális támadás érte Ukrajnát – Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij

A háború egyik eddigi legsúlyosabb kombinált drón- és rakétatámadását hajtotta végre az orosz haderő Ukrajna ellen – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli üzenetet tett közzé közösségi oldalain.

Betörtek az oroszok Limanba

Az észak-donyecki városban 2022 ősze óta nem voltak orosz katonák - most ismét behatoltak a településre. A behatolás tényét geolokációval is megerősítették.

Elképesztő számok: lényegében megsemmisültek Oroszország legféltettebb alakulatai

A Hocsu Zsit ("Élni akarok") ukrán kormányzati projekt nyilvánosságra hozta közel 2300 elesett orosz Specnaz-katona nevét, ami az orosz elit alakulatok jelentős, 20%-ot meghaladó veszteségét jelzi - tudósítottak OSINT-források.

Szétbombázták az oroszok a Kárpátvidéket

Oroszország a Kárpátok keleti térségét rakétázta éjjel, „masszív támadás” történt, amely elsősorban Ukrajna „kritikus infrastruktúráját” célozta – jelentette be Facebook-oldalán Ivano-Frankivszk régió katonai vezetője, Szvitlana Oniscsuk.

Hírszerzési jelentés: Európában vadásznak az orosz titkosszolgálatok - Rendkívüli küldetéshez keresnek embereket

Az orosz titkosszolgálatok Telegramon keresztül folyamatosan verbuválnak európai állampolgárokat kisebb szabotázsakciók végrehajtására – Ukrajna titkosszolgálati szervezetei figyelmeztetést adtak ki.

Brüsszel készül egy orosz invázióra: tankokat és nehézfegyvereket masíroztatnak át Európán

Az EU és a NATO egy olyan háborús helyzetekben alkalmazható közös logisztikai rendszer felépítésén dolgozik, amely gyorsan mozgósíthatóvá tenné a tankokat és a nehézfegyverzetet Európa-szerte. A cél a szállítóeszközök megosztása és a határátlépések felgyorsítása, ha a kontinensre is átterjedne az orosz fenyegetés – számolt be a Financial Times.

Ukrajnát is masszív támadás érte

Számos ukrán nagyvárost orosz drón- és rakétatámadás ért az éjjel, Herszon, Zaporizzsja, Kijev térségében is történtek robbanások.

A reggeli légvédelmi jelentés később érkezik, az áldozatok mentése még folyamatban van.

Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Ezúttal egy nyugati állampolgár volt a célpont

Az SZBU Kijevben őrizetbe vett egy brit állampolgárt, akit az orosz FSZB informátorának tartanak. A hatóságok szerint Moszkvából kapott feladatai terrortámadások előkészítését is szolgálhatták - írta meg az EuromaidanPress.

Elment az áram Ukrajna nagy részében

Az ukrán energiaellátó infrastruktúra elleni orosz támadások miatt áramszünet van Ukrajna nagy részében - ma várhatóan napközben reggel 7 és délután 18 óra közt az ország nagy részében időszakos áramkimaradások várhatók - közölte ma reggel az Ukroenerho.

Légi riadó volt a NATO keleti szárnyán: felszálltak az F-16-osok – Orosz drónok miatt kellett intézkedni

Légvédelmi riasztás volt az éjjel Lengyelországban, a védelmi erők vadászgépeket is küldtek a légtérbe – számol be az UNN.

Történelmi bejelentés Donald Trumptól: folytatódnak az atomfegyver-kísérletek

Az Egyesült Államok folytatja a nukleáris fegyverekkel való kísérleteket, mivel más országok is így tesznek – jelentette be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Döntött Donald Trump Ukrajna jövőjéről – Pezsgőt bonthat a Kreml, elengedi Zelenszkij kezét Amerika erős embere?

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén érintőlegesen beszélt Ukrajna jövőjéről is: azt mondta, szerinte néha „engedni kell harcolni” a háborúzó feleket – számol be a Guardian.

Súlyos támadás érte Oroszországot: riasztották a védelmi erőket, Moszkva is tűz alá került

A háború egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre Ukrajna Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen – az orosz légvédelmi erők összesen 170 robotrepülőgép lelövését jelentették ma reggel.

Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
