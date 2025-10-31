Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek

Csaknem 160 sikeres csapást mértek oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre az ukrán erők az év eleje óta - számolt be Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

"Ha csak az idei szeptembert és októbert nézzük, ez húsz létesítményt jelent. Ezek között hat olajfinomító, két olajterminál, három olajraktár és kilenc olajszivattyú-állomás van.

Ez több mint 20 százalékos üzemanyaghiányhoz vezetett az orosz belső piacon, az olajfinomítói kapacitások 37 százaléka leállt,

valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány, ami miatt az orosz kormány az év végéig megtiltotta a benzinexportot" - fejtette ki Maljuk.

Kijelentette, hogy ezek kizárólag jogszerű célpontok voltak, mivel az orosz védelmi minisztérium költségvetésének 90 százaléka az olajkitermelésből és -feldolgozásból származik, vagyis ez teszi ki az orosz védelmi költségvetés 90 százalékát.

"Érdemes megemlíteni azt is, hogy az ellenségnek nagyon erős légvédelme van. A legjobban a mi távvezérlésű drónjaink ellen a Pancir légvédelmi rendszer működik. Az év eleje óta máig az oroszok Pancirjainak 48 százalékát semmisítettünk meg. Ez ma prioritás, amelyet Ukrajna elnöke jelölt ki. Évente hamincat gyártanak ebből a rendszerből, de többet veszítenek, mint amennyit gyártanak" - mondta el az SZBU-főnök.

