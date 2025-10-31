Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek

"Ha csak az idei szeptembert és októbert nézzük, ez húsz létesítményt jelent. Ezek között hat olajfinomító, két olajterminál, három olajraktár és kilenc olajszivattyú-állomás van.
Ez több mint 20 százalékos üzemanyaghiányhoz vezetett az orosz belső piacon, az olajfinomítói kapacitások 37 százaléka leállt,
valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány, ami miatt az orosz kormány az év végéig megtiltotta a benzinexportot" - fejtette ki Maljuk.
Kijelentette, hogy ezek kizárólag jogszerű célpontok voltak, mivel az orosz védelmi minisztérium költségvetésének 90 százaléka az olajkitermelésből és -feldolgozásból származik, vagyis ez teszi ki az orosz védelmi költségvetés 90 százalékát.
"Érdemes megemlíteni azt is, hogy az ellenségnek nagyon erős légvédelme van. A legjobban a mi távvezérlésű drónjaink ellen a Pancir légvédelmi rendszer működik. Az év eleje óta máig az oroszok Pancirjainak 48 százalékát semmisítettünk meg. Ez ma prioritás, amelyet Ukrajna elnöke jelölt ki. Évente hamincat gyártanak ebből a rendszerből, de többet veszítenek, mint amennyit gyártanak" - mondta el az SZBU-főnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan adósságcsapda alakul ki a gazdaságokban, amely még a nagy országokat is térdre kényszeríti
Politikai áldozatok és választási vereségek nélkül nem lehet ezt megúszni.
Jó híreket olvastak ki a szennyvízből: erre számíthatunk a következő hetekben
A koronavírus és az influenza A vírus örökítőanyagát vizsgálták.
Magyarországgal közösen vásárolna fegyvert Európa egyik legerősebb hadserege
Közösen vennénk fel a SAFE külcsönt.
Eurostat: egy év alatt brutálisan megugrott a vasúton utazók száma Magyarországon
Európában is rekordot döntött a vonatozás 2024-ben.
„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János, most jött a válasz
Eszkalálódik a Strabag és a minisztérium közti vita.
Rekordbevétel mellett veszteségbe fordul az UBM
Mutatjuk, mi történt.
Kiderült az igazság a Balatonról: nem az történik, amit sokan gondolnak
A vízügy szerint nem a Balaton, csak a Sió-csatorna vizét eresztik le.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával (x)
Akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod