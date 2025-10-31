  • Megjelenítés
Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek
Globál

Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek

MTI
Csaknem 160 sikeres csapást mértek oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre az ukrán erők az év eleje óta - számolt be Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

"Ha csak az idei szeptembert és októbert nézzük, ez húsz létesítményt jelent. Ezek között hat olajfinomító, két olajterminál, három olajraktár és kilenc olajszivattyú-állomás van.

Ez több mint 20 százalékos üzemanyaghiányhoz vezetett az orosz belső piacon, az olajfinomítói kapacitások 37 százaléka leállt,

valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány, ami miatt az orosz kormány az év végéig megtiltotta a benzinexportot" - fejtette ki Maljuk.

Kijelentette, hogy ezek kizárólag jogszerű célpontok voltak, mivel az orosz védelmi minisztérium költségvetésének 90 százaléka az olajkitermelésből és -feldolgozásból származik, vagyis ez teszi ki az orosz védelmi költségvetés 90 százalékát.

"Érdemes megemlíteni azt is, hogy az ellenségnek nagyon erős légvédelme van. A legjobban a mi távvezérlésű drónjaink ellen a Pancir légvédelmi rendszer működik. Az év eleje óta máig az oroszok Pancirjainak 48 százalékát semmisítettünk meg. Ez ma prioritás, amelyet Ukrajna elnöke jelölt ki. Évente hamincat gyártanak ebből a rendszerből, de többet veszítenek, mint amennyit gyártanak" - mondta el az SZBU-főnök.

Kapcsolódó cikkünk

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Zelenszkij bejelentette: titkos művelet keretében elpusztították az oroszok rettegett, hiperszonikus rakétáját

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
szerbia vasút vonat
Globál
Rejtélyes telefonhívás érkezett, teljesen leállt a vonatközlekedés Magyarország szomszédjában
Pénzcentrum
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility