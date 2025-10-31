Ennyit az atomcsendről, ismét előkerülhetnek a nukleáris fegyverek? Nemcsak Donald Trump sürgeti ezt Washingtonban

Az alelnök a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme a nukleáris fegyverarzenál, illetve hogy az "valóban megfelelően működjön."
Hogy világossá tegyem: tudjuk, hogy megfelelően működnek, de ezt folyamatosan ellenőrizni kell, és az elnök csak azt akarja, hogy ezt meg is tegyük
- mondta J. D. Vance.
Hozzátette, az Egyesült Államok olyan országokkal is szorosan együttműködik a nukleáris fegyverkezés korlátozásában, amelyekkel nem ápol jó viszonyt.
Donald Trump elnök csütörtökön közösségi oldalán jelentette be szándékát az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérleteinek újraindításáról.
Az elnök később a repülőgépen tartott sajtóbeszélgetésen is megerősítette a szándékot, és közölte, hogy a tesztek részleteit később jelentik be. A helyszínekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban vannak erre létrehozott körzetek.
Mint a Washington Post kiemeli, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína aláírói a 1996-os Átfogó Atomcsend-szerződésnek (CTBT), amely tiltja
bármely nukleáris fegyver kipróbálását vagy bármely más nukleáris robbantást.
A szerződés azonban soha nem lépett hatályba, mert több kulcsfontosságú ország, köztük az Egyesült Államok sem ratifikálta. Oroszország 2023-ban visszavonta a szerződés ratifikációját, hivatkozva arra, hogy Washington sem tette meg azt.
1945 óta több mint 2000 nukleáris robbantást hajtottak végre világszerte, de a legtöbb ország — Észak-Korea kivételével —
az 1990-es években beszüntette a teszteket.
Az utolsó teljes körű amerikai atomfegyvertesztre 1992-ben került sor Nevadában. Egy szakértő a Washington Postnak elmondta, az Egyesült Államoknak legalább 36 hónapnyi előkészületre lenne szüksége, hogy ismételten föld alatti, zárt nukleáris teszteket tudjon indítani Nevadában.
Donald Trump megismételte, azért tartja szükségesnek és helyénvalónak a tesztek újraindítását, mert mások is ezt teszik. Utalt Oroszországra, valamint Kínára, amely gyors ütemben zárkózik fel a nukleáris fegyverarzenált tekintve az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz, a két legnagyobb atomhatalomhoz. Az elnök hozzátette:
ugyanakkor célként a nukleáris leszerelést tartja a legjobb útnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
