Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Szumit és Szlovjanszkot támadták az oroszok
Orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe és egy kétszintes házba az éjszaka folyamán Szumiban, ezzel tüzet okozva. Legalább két ember megsérült - közölték helyi ukrán tisztviselők.
Állításuk szerint egy órán belül tíz orosz drón vette célba Szumit,
és "minden csapás közvetlenül a polgári infrastruktúrát célozta".
Mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az orosz haderő tegnap este egy szlovjanszki hőerőművet is célba vett Donyeckben, a csapásban két ember meghalt.
Ez tiszta terror. Normális emberek nem így harcolnak, és a világnak megfelelően kell reagálnia az ilyen orosz hadviselésre
- fogalmazott Zelenszkij.
(RBC-Ukraine)
