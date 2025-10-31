  • Megjelenítés
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők
Globál

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Portfolio
Az orosz fővárostól 370 kilométerre délnyugatra fekvő Orjol városát dróntámadás érte előző éjszaka: légvédelmi riasztást adtak ki, a lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetett lakosok pedig hangos robbanásokról számoltak be. Andrej Klicskov, az oroszországi Orjoli terület kormányzója később megerősítette: egy hőerőmű vált támadás célpontjává - írja az RBC-Ukraine. Tegnap az orosz ellenőrzés alatt lévő, ukrajnai Luhanszk megyében is tűz tört ki egy hőerőműben, amely áramkimaradást okozott a régióban. A megszállt terület orosz vezetője hivatalosan "balesettel" indokolta a szolgáltatáshiányt a Kyiv Independent szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közben leszögezni vélte: nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletek korlátozásai a Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére, feltehetőleg mivel nem atomtöltettel kísérleteztek vele. Peszkov arra reagált, hogy Donald Trump bejelentette: újraindítja az amerikai nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Azt viszont nem tudni, pontosan milyen teszteket rendelt el az amerikai elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
Megosztás

Szumit és Szlovjanszkot támadták az oroszok

Orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe és egy kétszintes házba az éjszaka folyamán Szumiban, ezzel tüzet okozva. Legalább két ember megsérült - közölték helyi ukrán tisztviselők.

Állításuk szerint egy órán belül tíz orosz drón vette célba Szumit,

és "minden csapás közvetlenül a polgári infrastruktúrát célozta".

Mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az orosz haderő tegnap este egy szlovjanszki hőerőművet is célba vett Donyeckben, a csapásban két ember meghalt.

Ez tiszta terror. Normális emberek nem így harcolnak, és a világnak megfelelően kell reagálnia az ilyen orosz hadviselésre

- fogalmazott Zelenszkij.

(RBC-Ukraine)

Megosztás

Videók is keringenek az ukránok orjoli támadásáról

Megosztás

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Csütörtöki hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszország-csütörtök-percről-percre
Globál
Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility