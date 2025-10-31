Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe és egy kétszintes házba az éjszaka folyamán Szumiban, ezzel tüzet okozva. Legalább két ember megsérült - közölték helyi ukrán tisztviselők.

Állításuk szerint egy órán belül tíz orosz drón vette célba Szumit,

és "minden csapás közvetlenül a polgári infrastruktúrát célozta".

Mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az orosz haderő tegnap este egy szlovjanszki hőerőművet is célba vett Donyeckben, a csapásban két ember meghalt.

Ez tiszta terror. Normális emberek nem így harcolnak, és a világnak megfelelően kell reagálnia az ilyen orosz hadviselésre

- fogalmazott Zelenszkij.

(RBC-Ukraine)