Felvételek: özönvíz zúdult New Yorkra – Halálos áldozatokat is követelt az ítéletidő

A rendőrségi közlemény szerint a mentésben résztvevő búvárcsoport egy 39 éves férfi holttestét szabadította ki egy háromszintes brooklyni ház pincéjéből, miután a tűzoltóságra a délutáni órákban bejelentés érkezett arról, hogy egy ember csapdába került a pincébe betörő víz miatt. A férfi a kutyáját akarta megmenteni, azért ment le a pincébe.
Manhattanben egy 43 éves férfit találtak holtan egy apartmanház pincéjének víz alá került kazánházában.
A metropolisz egyes városrészeiben rekordmennyiségű csapadék hullott. Az előzetes jelentések szerint
csütörtökön a Central Parkban 4,57 centiméternyi eső esett, ami megdöntötte az 1917-es 4,17 centis rekordot
– közölte az országos meteorológiai szolgálat. A LaGuardia Repülőtéren 5 centiméternyi csapadékot mértek, ami szintén megdöntötte az 1955-ös 3 centiméteres rekordot.
Csütörtökön New Yorkban különböző intenzitással órákig esett az eső. A közösségi médiára feltöltött videókon és fotókon látható, hogy az utcákat elöntő ár az autók lökhárítójáig ér, és a víz beömlött a metróállomásokra is.
#WATCH : Torrential rain has been pounding New York City since Thursday night, triggering flash flood warnings across all five boroughs. pic.twitter.com/V1GyQiIL1J https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Mukund Shahi (@Mukundshahi73) October 31, 2025
Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday.According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday. pic.twitter.com/1bB8WjsbNk https://t.co/1bB8WjsbNk— ABC News (@ABC) October 31, 2025
Heavy rain and strong winds hit New York City, flooding streets and disrupting commuter travel pic.twitter.com/ALyRVUCcxA https://t.co/ALyRVUCcxA— Reuters (@Reuters) October 31, 2025
Once again, New York City was hit by heavy rain — and the city’s infrastructure completely failed. Subway stations were flooded, water surged into train cars, and passengers were left stranded with nowhere to go. Major highways became rivers, parks turned into lakes, and… pic.twitter.com/cdG4QyxI6s https://t.co/cdG4QyxI6s— NYC Scoop (@NY_Scoop) October 31, 2025
A vihar a JFK, a LaGuardia és a Newark repülőtér forgalmában is fennakadásokat okozott.
A meteorológiai szolgálat Bronxban, Brooklynban és Queensben partmenti villámárvizek miatt adott ki riasztást.
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
