Háborúra készülnek a nyugat-európai országban: edzenek a NATO és Oroszország közötti összecsapásra
Háborúra készülnek a nyugat-európai országban: edzenek a NATO és Oroszország közötti összecsapásra

MTI
|
Portfolio
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre, hogy kezelni tudják a konfliktuszónákból érkező nagyszámú sebesültet - írta pénteken az NlTimes hírportál.

A BNR holland rádiócsatorna pénteken jelentette, hogy holland védelmi minisztérium szerint egy Oroszország és a NATO közötti háború "a sebesültek és betegek hatalmas áramlását" idézheti elő a harci területekről, ezért a tárca együttműködik az egészségügyi minisztériummal és több gondozási szervezettel, köztük a holland kórházak szövetségével (NVZ).

Alaposan felkészülünk arra, hogy Hollandia bármilyen orvosi igényt kezelni tudjon

- közölte a védelmi minisztérium szóvivője. A felkészülésben részt vesz az Utrechti Egyetemi Kórház vészhelyzeti részlege is.

Az NVZ szóvivője hangsúlyozta, a kórházak rendszeresen gyakorolnak, hogy felkészüljenek a válsághelyzetekre, ugyanakkor további forrásokra lesz szükség.

A holland hadsereg közlése szerint biztosítani fogják a megfelelő létszámot, felszerelést és szállítókapacitást a sebesült katonák gyors evakuálásához és ellátásához. Emellett növelik a készleteket, és a holland nemzeti vérellátó szolgálattal együttműködve gondoskodnak a vér- és plazmatartalékok fenntartásáról a tábori kórházak számára.

A sebesültek száma a konfliktus intenzitásától és időtartamától függhet

- mondta a minisztérium szóvivője, hozzátéve: céljuk, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak bármilyen nagyságú beáramlásra, figyelembe véve a német és francia szövetségesek hasonló előkészületeit.

A katonai egészségügyi szervezet is bővül: "A további beruházások teljes mértékben helyreállítják és megerősítik az orvosi ellátási láncot" - tette hozzá.

Korábbi jelentések szerint Franciaország és Németország szintén növeli egészségügyi kapacitásait a fokozódó háborús aggodalmak miatt.

A védelmi szóvivő közlése szerint az új kapacitások egy részét tartalékosok biztosítják, akik kiegészítő katonai kiképzésben részesülnek, és készen állnak bevetésre válsághelyzet esetén. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a hadsereg kihasználja a meglévő szakértelmet anélkül, hogy további nyomást helyezne a munkaerőpiacra.

A minisztérium azt is jelezte, hogy egyes katonai egészségügyi dolgozókat civil kórházakban fognak elhelyezni annak érdekében, hogy a hétköznapi egészségügyi ellátás háborús helyzetben se omoljon össze. "Még egy fegyveres konfliktus idején is biztosítani kell, hogy az egészségügyi ellátás a civil lakosság számára a lehető legelérhetőbb maradjon" - hangsúlyozta a szóvivő.

