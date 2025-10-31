  • Megjelenítés
Kiderült, miért hiúsulhatott meg a békecsúcs Budapesten: olyat küldött Moszkva, ami felbőszítette Trumpékat
Portfolio
Az Egyesült Államok azután mondta vissza Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapestre tervezett csúcstalálkozóját, hogy Moszkva nem volt hajlandó engedni az ukrajnai tűzszünettel kapcsolatos kemény feltételeiből - tudta meg a Financial Times.

A lap értesülése szerint a budapesti békecsúcs tervét azért tették jégre, mert Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna még a tűzszünet megkötése előtt területeket adjon át nekik.

A Financial Times szerint alig néhány nappal azután, hogy Trump és Putyin megállapodott a budapesti találkozóról,

az orosz külügyminisztérium memorandumot küldött Washingtonnak.

Ebben Moszkva megerősítette azokat a feltételeket, amelyeket Putyin azért szabott, hogy kezelje az invázió "mélyen gyökerező okait": a Kreml területi engedményeket, az ukrán fegyveres erők számottevő csökkentését, valamint garanciákat követelt arra, hogy Ukrajna soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

A csúcs elvetéséről azután született meg a döntés, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter "feszült hangulatban" egyeztetett telefonon.

A hívás után Rubio azt közölte Trumppal, hogy Moszkva nem mutat tárgyalási hajlandóságot.

A Financial Times beszámolója szerint az Egyesült Államok ezt követően mondta le a csúcstalálkozót.

Trump korábban támogatta Ukrajna azon felhívását, miszerint a jelenlegi frontvonalak "befagyasztásával" hirdessenek azonnali tűzszünetet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna kész a béketárgyalásokra, de Moszkva követelésének megfelelően nem fog előzetesen átadni olyan területeket Oroszországnak, amelyek ukrán ellenőrzés alatt állnak.

A Reuters már napokkal ezelőtt arról értesült, hogy Oroszország egy Washingtonba küldött "kommunikéban" megismételte a régóta fennálló feltételeit. A hírügynökség forrása szerint Moszkva ebben tulajdonképpen elutasította a front befagyasztását, illetve továbbra is igényt tartott az egész Donbaszra, amely Luhanszk és Donyeck megyékből áll.

A Kreml eddig Luhanszk 99%-át, Donyecknek pedig a háromnegyedét foglalta el, és részben tehát azt várná el a tűzszünet megkötéséért cserébe, hogy Ukrajna a maradék területet önszántából feladja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

