Kiderült, miért hiúsulhatott meg a békecsúcs Budapesten: olyat küldött Moszkva, ami felbőszítette Trumpékat

A lap értesülése szerint a budapesti békecsúcs tervét azért tették jégre, mert Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna még a tűzszünet megkötése előtt területeket adjon át nekik.

A Financial Times szerint alig néhány nappal azután, hogy Trump és Putyin megállapodott a budapesti találkozóról,

az orosz külügyminisztérium memorandumot küldött Washingtonnak.

Ebben Moszkva megerősítette azokat a feltételeket, amelyeket Putyin azért szabott, hogy kezelje az invázió "mélyen gyökerező okait": a Kreml területi engedményeket, az ukrán fegyveres erők számottevő csökkentését, valamint garanciákat követelt arra, hogy Ukrajna soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

A csúcs elvetéséről azután született meg a döntés, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter "feszült hangulatban" egyeztetett telefonon.

A hívás után Rubio azt közölte Trumppal, hogy Moszkva nem mutat tárgyalási hajlandóságot.

A Financial Times beszámolója szerint az Egyesült Államok ezt követően mondta le a csúcstalálkozót.

Trump korábban támogatta Ukrajna azon felhívását, miszerint a jelenlegi frontvonalak "befagyasztásával" hirdessenek azonnali tűzszünetet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna kész a béketárgyalásokra, de Moszkva követelésének megfelelően nem fog előzetesen átadni olyan területeket Oroszországnak, amelyek ukrán ellenőrzés alatt állnak.

A Reuters már napokkal ezelőtt arról értesült, hogy Oroszország egy Washingtonba küldött "kommunikéban" megismételte a régóta fennálló feltételeit. A hírügynökség forrása szerint Moszkva ebben tulajdonképpen elutasította a front befagyasztását, illetve továbbra is igényt tartott az egész Donbaszra, amely Luhanszk és Donyeck megyékből áll.

A Kreml eddig Luhanszk 99%-át, Donyecknek pedig a háromnegyedét foglalta el, és részben tehát azt várná el a tűzszünet megkötéséért cserébe, hogy Ukrajna a maradék területet önszántából feladja.

