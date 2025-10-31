  • Megjelenítés
Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó
Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó

November 4-én "titkos" csúcstalálkozóra fognak összegyűlni Ukrajna élvonalbeli szövetségesei Madridban - számol be a Kyiv Independent a spanyol El Mundo értesülései alapján.

Az úgynevezett "tettre készek koalíciója" jövő kedden tart zárt, bizalmas egyeztetést a spanyol fővárosban. Sajtóinformációk szerint a megbeszélés fő témája Ukrajna támogatásának növelése és a jövőbeni orosz agresszió elrettentését szolgáló biztonsági garanciák összehangolása lesz.

Az El Mundo szerint az ülés első szakasza Ukrajna sürgős pénzügyi szükségleteire fog összpontosítani – beleértve a védelmi erőfeszítéseket. A második szakasz előtt José Manuel Albares spanyol külügyminiszter mond majd beszédet. Ezt követően a biztonsági garanciák jogi, politikai és diplomáciai kereteiről, valamint az egyes koalíciós tagok vállalásairól egyeztetnek.

A találkozót szigorú titoktartási kötelezettség mellett szervezik:

a résztvevők nem tarthatják maguknál a telefonjukat, és arra kérik őket, hogy ne tegyenek közzé semmit a közösségi médiában.

A tettre készek koalíciója legutóbb október 24-én Londonban egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Emmanuel Macron francia elnök korábban jelezte, hogy

25 ország kész katonai csapatokkal vagy más formában támogatást nyújtani Kijevnek

a háború rendezését követő biztonsági garanciák részeként.

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

