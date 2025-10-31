  • Megjelenítés
Magyarországgal közösen vásárolna fegyvert Európa egyik legerősebb hadserege
Magyarországgal közösen vásárolna fegyvert Európa egyik legerősebb hadserege

Olaszország fontolgatja, hogy az Európai Unió SAFE kölcsönprogramjából finanszírozná a német Rheinmetall által gyártott új harckocsik és páncélozott járművek beszerzését, hazánkkal közösen - írta a Defense News.

A Defense News értesülései szerint Olaszország a Lynx páncélozott járművek és Panther harckocsik vásárlását az EU által szervezett kedvezményes SAFE kölcsönökből fedezné, amelyek célja a tagállamok katonai erejének növelése az orosz fenyegetés árnyékában.

Az EU korábban bejelentette, hogy 150 milliárd euró értékű alacsony költségű hitelt biztosít a tagállamoknak. Szeptemberben közzétették a részletes elosztást is: Lengyelország 43,7 milliárd, Románia 16,7 milliárd, Franciaország és Magyarország egyaránt 16,2 milliárd, míg Olaszország 14,9 milliárd eurót kaphat.

A tagállamoknak november 30-ig kell benyújtaniuk az EU-nak a felhasználási terveiket, a források pedig 2026-ban válnak elérhetővé. A program feltétele, hogy a kedvezményezettek nem hajthatnak végre önálló beszerzéseket - legalább egy másik résztvevő tagállammal közösen kell fegyvereket vásárolniuk a költségmegtakarítás és az európai katonai szinergia érdekében.

A téma hétfőn is felmerült Rómában, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök látogatást tett Giorgia Meloni olasz kormányfőnél. A találkozó után Meloni hivatala közölte, hogy a két vezető megvitatta az európai SAFE program által kínált lehetőségeket, értékelve az Olaszország és Magyarország közötti lehetséges együttműködést ipari és technológiai képességeik támogatására.

Az olaszokkal egyébként már most is van közös beszerzési programunk: mindketten a Rheinmetall által fejlesztett Lynx lánctalpas páncélozott járművek rendszeresítésén dolgozunk, amelyeket helyben szerelnek össze és alakítanak át. Emellett potenciális együttműködési terület a Rheinmetall új Panther harckocsija is -

Olaszország 272 darabot tervez vásárolni, míg Magyarország 2023-ban megállapodást kötött a Rheinmetallal a harckocsi fejlesztésében és gyártásában való részvételről.

Egy neve elhallgatását kérő olasz védelmi forrás a Defense News-nak elmondta, hogy Olaszország e két platform beszerzését tervezi finanszírozni a SAFE kölcsönökből. Az olasz tervek szerint 1050 Lynx járművet vásárolnának, amelyeket a hazai Leonardo cég által gyártott toronnyal szerelnének fel. Magyarország 2020-ban körülbelül 218 darab beszerzéséről írt alá szerződést, amelyek közül az első 46 már leszállításra került, a többit pedig itthon gyártják.

Címlapkép forrása: Rheinmetall AG

