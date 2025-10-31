Máris megérkezett a cáfolat Oroszország nagy bejelentésére

A Donyeck megyei Pokrovszk irányába Oroszország 170 ezer katonát összpontosított, de nem kerítették be az ukrán csapatokat - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

Reggel beszéltem az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, és a pokrovszki helyzetben nincs változás

- mondta Zelenszkij. Kiemelte, hogy Pokrovszknál ádáz harcok dúlnak, mivel az orosz vezetés kitűzte célul a város elfoglalását.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy "egy bizonyos ponton" nagyon nehéz helyzet alakult ki az FPV-drónoknak az Európai Unióból történő beszerzésében a kínai exportkorlátozások miatt, amíg Ukrajna tömegesen el nem kezdte gyártani a saját drónjait.

Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Kínának nem az volt a szándéka az exportkorlátozással, hogy Ukrajna drónellátását ellehetetlenítse.

Zelenszkij szavai szerint eddig az orosz árnyékflotta 610 tartályhajója ellen hoztak a nyugati országok büntetőintézkedéseket, azonban úgy véli, hogy további 340 tankert kellene még szankcionálni, ebből 65 kiemelten fontos lenne.

Minden adatunk szerint az árnyékflotta 610 tankerét szankcionálták. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül 1500 különféle hajó dolgozik Oroszországnak, vagyis a háborúért. Úgy látjuk, hogy kulcsfontosságú 340 hajó, ennek a magja 65, ezeknek kellene még szankció hatálya alá kerülniük - fogalmazott.

Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna kulcsfontosságú partnerei, úgy mint Kanada, Ausztrália, az Egyesült Királyság és az EU csökkentették az orosz olajimportot, vagy gyakorlatilag nullára vitték le azt. Ugyanakkor India, Kína, Törökország és Közép-Ázsia növelte behozatalát.

"Kína például 120 milliárd dollár értékben importált. Képzeljék el, az Egyesült Államok szankciói nyomán a csökkenés 50 milliárd dollár lesz, miközben csak Kína importja 120 milliárd. Ők a legnagyobb szereplők és Oroszország legnagyobb segítői ebben a háborúban, ez tény" - szögezte le.

Zelenszkij kijelentette, hogy Oroszország a következő évre 210 milliárd dolláros katonai költségvetéssel számol, valamint az FPV-drónok és az irányított légibombák gyártásának növelésével, azonban Ukrajna szerint nincs meg ehhez a képességük az orosz vállalatok ellen hozott szankciók miatt.

Hozzátette, hogy Oroszország jövő évi költségvetési hiánya az orosz olajágazat elleni büntetőintézkedések miatt akár a 100 milliárd dollárt is elérheti. Az államfő közölte, hogy Ukrajna egy-három héten belül elkészít egy listát 339, Oroszországba elhurcolt ukrán gyermekről.

Nagyon fontos, hogy megvannak a címek, megvannak a felelős személyek és intézmények, amelyek ezeket a gyerekeket elvitték

- tette hozzá Zelenszkij.

Címlapkép forrása: EU