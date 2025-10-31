Mehetnek Ukrajnának a Tomahawk-rakéták, Trump kezében a döntés

  • Megjelenítés
Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak
A Pentagon rábólintott arra, hogy a Fehér Ház nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat adjon Ukrajnának, írja a CNN. A végső politikai döntés azonban Donald Trump elnök kezében marad.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy inkább nem adna rakétákat Ukrajnának, mert „nem szeretnénk olyasmit odaadni, amire szükségünk van az országunk védelméhez”. A Pentagon friss elemzése szerint azonban az USA úgy adhat nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat Ukrajnának, hogy az nem veszélyezteti a készleteket – értesült a CNN. A Fehér Ház és a Pentagon nem válaszolt a megkeresésekre.

Trump korábbi döntése egy nappal azután született, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki azt mondta Trumpnak, hogy a Tomahawkok képesek nagy orosz városokat, például Moszkvát és Szentpétervárt eltalálni – nem lesz jelentős hatásuk a harctéren, de roncsolnák az USA–Oroszország kapcsolatot, jelentette a CNN.

A források szerint Trump nem zárta ki teljesen a rakéták átadását. A kormányzat előkészített terveket arra, hogy gyorsan átadhassa őket Ukrajnának, ha Trump megadná a parancsot.

Az utóbbi hetekben Trump annyira elkeseredett Putyin béketárgyalásokhoz való hozzáállása miatt, hogy jóváhagyott új amerikai szankciókat orosz olajvállalatok ellen a múlt héten, és egyelőre lefújta a Budapesten tervezett találkozót Putyinnal Ukrajna ügyében.

Bár a Pentagon nem aggódik a készletek miatt, az amerikai védelmi tisztviselők még mindig azon dolgoznak, hogyan telepítsék Ukrajnában a rakétákat. Továbbra is több műveleti kérdés tisztázandó ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan használhassa a rakétákat.

Az egyik megoldatlan kérdés, hogyan lőnék ki Ukrajnában a rakétákat, ha az USA átadná azokat. A Tomahawkokat leggyakrabban felszíni hajókról vagy tengeralattjárókról indítják, de Ukrajna haditengerészete súlyosan megfogyatkozott, ezért a rakétákat valószínűleg földről kellene kilőni.

