Mehetnek Ukrajnának a Tomahawk-rakéták, Trump kezében a döntés

Donald Trump korábban azt mondta, hogy inkább nem adna rakétákat Ukrajnának, mert „nem szeretnénk olyasmit odaadni, amire szükségünk van az országunk védelméhez”. A Pentagon friss elemzése szerint azonban az USA úgy adhat nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat Ukrajnának, hogy az nem veszélyezteti a készleteket – értesült a CNN. A Fehér Ház és a Pentagon nem válaszolt a megkeresésekre.
Trump korábbi döntése egy nappal azután született, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki azt mondta Trumpnak, hogy a Tomahawkok képesek nagy orosz városokat, például Moszkvát és Szentpétervárt eltalálni – nem lesz jelentős hatásuk a harctéren, de roncsolnák az USA–Oroszország kapcsolatot, jelentette a CNN.
A források szerint Trump nem zárta ki teljesen a rakéták átadását. A kormányzat előkészített terveket arra, hogy gyorsan átadhassa őket Ukrajnának, ha Trump megadná a parancsot.
Az utóbbi hetekben Trump annyira elkeseredett Putyin béketárgyalásokhoz való hozzáállása miatt, hogy jóváhagyott új amerikai szankciókat orosz olajvállalatok ellen a múlt héten, és egyelőre lefújta a Budapesten tervezett találkozót Putyinnal Ukrajna ügyében.
Bár a Pentagon nem aggódik a készletek miatt, az amerikai védelmi tisztviselők még mindig azon dolgoznak, hogyan telepítsék Ukrajnában a rakétákat. Továbbra is több műveleti kérdés tisztázandó ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan használhassa a rakétákat.
Az egyik megoldatlan kérdés, hogyan lőnék ki Ukrajnában a rakétákat, ha az USA átadná azokat. A Tomahawkokat leggyakrabban felszíni hajókról vagy tengeralattjárókról indítják, de Ukrajna haditengerészete súlyosan megfogyatkozott, ezért a rakétákat valószínűleg földről kellene kilőni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
