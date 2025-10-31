Nagyszabású fegyverkezésbe fogott Magyarország szomszédja – A 2 milliárd eurót karcolja a cech

Horvátország fegyvereket vásárol 1,945 milliárd euró értékben, a róluk szóló szerződés aláírása még az év vége előtt, leszállításuk pedig 2026 és 2030 között várható - írta a Jutarnji List című napilap pénteken a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

Ivan Anusic védelmi miniszter a parlament védelmi bizottságának csütörtöki ülésén számolt be a beruházásról, amely

drónelhárító rendszerek,

44 Leopard 2A8 harckocsi,

18 önjáró Caesar MK2 tarack

és 420 nehéz terepjáró teherautó (TATRA T-815-7)

beszerzését tartalmazza. A harckocsik, a tarackok és a teherautók finanszírozása az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) nevű pénzügyi keretéből történik, a drónelhárító rendszert pedig a horvát védelmi minisztérium finanszírozza.–

A közlés szerint a SKYctrl drónelhárító rendszerek – amelyeket a lengyel Advanced Protection Systems gyártja – 125 millió euróba fognak kerülni, és ezt az összeget 2026 és 2029 között kell kifizetni. A tárca megbízza a Koncar horvát elektromos, közlekedési és energiaipari vállalatot azzal, hogy vásároljon először két helyhez kötött, majd két mobil rendszert a kritikus katonai infrastruktúra védelmére. Egy idő után a gyártás egy része a lengyel cégtől Horvátországba kerül át.

A 44 Leopard 2A8 harckocsi mintegy 1,3 milliárd euróba fog kerülni, de ezt az összeget csökkentik 144,8 millió euróval, mert ennyit kapott Horvátország a saját készletéből Ukrajnának juttatott 30 darab M-84 harckocsiért és 30 darab M-80 gyalogsági harcjárműért pótalkatrészekkel és lőszerekkel együtt.

Az első harckocsik 2028-ra megérkezhetnek, a teljes állományt pedig 2030-ra hadrendbe állítják.

A csomag három szimulátort, pótalkatrészeket és logisztikai támogatást is tartalmaz.

Horvátország 18 Caesar 6x6 MK2 önjáró tarack beszerzését is tervezi. Erről Anusic 2024 októberében írt alá szándéknyilatkozatot Boris Pistorius német védelmi miniszterrel Berlinben. Németország meghívására Horvátország is csatlakozott Rheinmetall fegyvergyártó cég vezette közös programhoz, amelyben Észtország, Bulgária, Portugália és Szlovénia is részt vesz.

A csomag a 18 tarackon kívül kiegészítő eszközöket is tartalmaz, amelyekkel együtt mintegy 320 millió euróba kerül, és amit szintén a SAFE hitelkeretéből finanszíroznak.

Horvátország 420 TATRA T-815-7 nehéz terepjáró teherautót is vásárol hat-, illetve nyolckerékmeghajtással a közös európai vásárláson keresztül, ami lehetővé teszi a horvát hadieszközpark modernizálását és egységesítését. Már 21 NATO-tagállam üzemeltet ilyen típusú járműveket. Ezek leszállítása 2026 és 2030 között várható. A beszerzés értéke körülbelül 200 millió euró.

A fenti eszközök leszállítása időben egybe fog esni amerikai helikopterek és nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszerek (HIMARS) leszállításával, amiről már korábban született megállapodás: 2028-ra várhatóan 8 darab UH-60M Black Hawk helikopter és nyolc HIMARS indítórendszer 394 rakétával és kapcsolódó felszereléssel érkezik Horvátországba az Egyesült Államokból.

Címlapkép forrása: Stipe Majic/Anadolu via Getty Images