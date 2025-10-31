Olyan brutális atrocitásokat követtek el a fegyveresei, hogy a hírhedt milíciának is lépnie kellett

Ezt a lázadók vezetése közölte csütörtök este kiadott közleményében.
Az RSF egy több mint egy évig tartó ostrommal a hét végén foglalta el a stratégiai jelentőségű észak-dárfúri várost.
A szervezet közzétett egy videófelvételt az egyik fegyvereséről, a már rács mögött lévő Abu Luluról, aki a közlemény szerint fegyvertelen civileket ölt meg, és saját TikTok-oldalán még el is dicsekedett a gyilkosságokkal.
El-Fásert, amely a szudáni hadsereg utolsó hadállása volt a dárfúri régióban, vasárnap vette be az RSF. Az ENSZ és azon belül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azóta többször felhívta a figyelmet arra, hogy veszélyben van a városban rekedt több mint 20 ezer civil élelmiszer- és ivóvízellátása, a harcok elől menekülők pedig arról számoltak be, hogy az RSF fegyveresei törvénytelen kivégzéseket hajtanak végre városszerte.
A WHO-nak olyan értesülése is van, hogy az RSF több mint 460 embert lemészárolhatott el-Fáser utolsó, még részben működő kórházában.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte a város ostromát és bevételét, és ezek végzetes hatását a civilekre.
Mohamed Hamdan Dagalo tábornok, az RSF parancsnoka szerdán elismerte, hogy a városban katasztrofális a helyzet, de azt mondta, hogy a háborút mások kényszerítették milíciájára. Hozzátette, hogy több fegyverese ellen vizsgálat indult.
Címlapkép: A 2025. április 14-i képen a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) szudáni lázadószervezet elől menekülnek emberek a Zamzam belföldi menekülttáborból a Tawila táborba Észak-Dárfúr régióban. MTI/EPA/Maruan Mohamed
Most akkor a Tisza vagy a Fidesz vezet?
Az őszi felmérések még zavarosabbak lettek.
„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János
Eszkalálódik a Strabag és a minisztérium közti vita.
Megszólaltak a nagy láncok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban
A kereskedők szerint újabb boltbezárási hullám jöhet.
Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó
Szigorú titoktartás övezi az egyeztetést.
Kiakadtak a bankok a duplájára emelkedő ingyenes készpénzfelvétel miatt
Szerintük több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz.
Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát
Ukrajna pénzelése többe kerül, mint azt gondoljuk, mégis jó üzlet?
A határ a csillagos másfélmillió – Így lehet az Otthon Start árplafonja alá préselni az új lakások négyzetméterárát
A kiemelt beruházások jelenthetik az igazi különbséget.
Koncentráció a magyar médiapiacon: új tulajdonoshoz került a Blikk és a Kiskegyed
Az Indamedia Csoport veszi meg a lapokat más kiadványokkal együtt.
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával (x)
Akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod