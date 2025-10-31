  • Megjelenítés
Olyan brutális atrocitásokat követtek el a fegyveresei, hogy a hírhedt milíciának is lépnie kellett
Globál

Olyan brutális atrocitásokat követtek el a fegyveresei, hogy a hírhedt milíciának is lépnie kellett

MTI
Szudánban a hadsereggel szemben álló lázadószervezet, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) letartóztatta több tagját az el-Fáser város bevételekor elkövetett atrocitások miatt.

Ezt a lázadók vezetése közölte csütörtök este kiadott közleményében.

Az RSF egy több mint egy évig tartó ostrommal a hét végén foglalta el a stratégiai jelentőségű észak-dárfúri várost.

A szervezet közzétett egy videófelvételt az egyik fegyvereséről, a már rács mögött lévő Abu Luluról, aki a közlemény szerint fegyvertelen civileket ölt meg, és saját TikTok-oldalán még el is dicsekedett a gyilkosságokkal.

El-Fásert, amely a szudáni hadsereg utolsó hadállása volt a dárfúri régióban, vasárnap vette be az RSF. Az ENSZ és azon belül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azóta többször felhívta a figyelmet arra, hogy veszélyben van a városban rekedt több mint 20 ezer civil élelmiszer- és ivóvízellátása, a harcok elől menekülők pedig arról számoltak be, hogy az RSF fegyveresei törvénytelen kivégzéseket hajtanak végre városszerte.

A WHO-nak olyan értesülése is van, hogy az RSF több mint 460 embert lemészárolhatott el-Fáser utolsó, még részben működő kórházában.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte a város ostromát és bevételét, és ezek végzetes hatását a civilekre.

Mohamed Hamdan Dagalo tábornok, az RSF parancsnoka szerdán elismerte, hogy a városban katasztrofális a helyzet, de azt mondta, hogy a háborút mások kényszerítették milíciájára. Hozzátette, hogy több fegyverese ellen vizsgálat indult.

Címlapkép: A 2025. április 14-i képen a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) szudáni lázadószervezet elől menekülnek emberek a Zamzam belföldi menekülttáborból a Tawila táborba Észak-Dárfúr régióban. MTI/EPA/Maruan Mohamed

