Olyat lépett Trump, amitől az egész világ retteg
Globál

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 33 év szünet után újraindítja a nukleáris tesztelést, de a kísérletek pontos formáját nem részletezte.

Donald Trump pénteken megerősítette, hogy

az Egyesült Államok visszatér a nukleáris teszteléshez.

Arra azonban nem válaszolt egyenesen, hogy ez kiterjed-e a hidegháború idején megszokott föld alatti kísérletekre.

Hamarosan megtudják, de lesznek tesztek"

– mondta újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben Florida államban, Palm Beachbe tartott, amikor a föld alatti nukleáris tesztekről kérdezték.

Más országok is csinálják. Ha ők megteszik, mi is meg fogjuk tenni, rendben?"

Trump csütörtökön közölte, hogy utasította az amerikai hadsereget: 33 év szünet után azonnal kezdje újra a nukleáris fegyverek tesztelését. A lépés üzenetnek tűnt a rivális nukleáris hatalmak, Kína és Oroszország felé.

A váratlan bejelentést a Truth Social felületén tette, miközben a Marine One helikopter fedélzetén Dél-Korea Puszan városába tartott, hogy kereskedelmi tárgyaláson találkozzon Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Nem volt azonnal világos, hogy nukleáris robbantásos kísérletekre utalt-e – amelyeket a National Nuclear Security Administration (NNSA) hajt végre –, vagy a nukleáris töltetet hordozni képes rakéták repülési tesztjeire.

Robbantásos nukleáris kísérletet az elmúlt több mint 25 évben Észak-Koreán kívül – legutóbb 2017-ben – egyetlen nukleáris hatalom sem hajtott végre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

