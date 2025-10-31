Olyat lépett Trump, amitől az egész világ retteg

Donald Trump pénteken megerősítette, hogy
az Egyesült Államok visszatér a nukleáris teszteléshez.
Arra azonban nem válaszolt egyenesen, hogy ez kiterjed-e a hidegháború idején megszokott föld alatti kísérletekre.
Hamarosan megtudják, de lesznek tesztek"
– mondta újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben Florida államban, Palm Beachbe tartott, amikor a föld alatti nukleáris tesztekről kérdezték.
Más országok is csinálják. Ha ők megteszik, mi is meg fogjuk tenni, rendben?"
Trump csütörtökön közölte, hogy utasította az amerikai hadsereget: 33 év szünet után azonnal kezdje újra a nukleáris fegyverek tesztelését. A lépés üzenetnek tűnt a rivális nukleáris hatalmak, Kína és Oroszország felé.
A váratlan bejelentést a Truth Social felületén tette, miközben a Marine One helikopter fedélzetén Dél-Korea Puszan városába tartott, hogy kereskedelmi tárgyaláson találkozzon Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Nem volt azonnal világos, hogy nukleáris robbantásos kísérletekre utalt-e – amelyeket a National Nuclear Security Administration (NNSA) hajt végre –, vagy a nukleáris töltetet hordozni képes rakéták repülési tesztjeire.
Robbantásos nukleáris kísérletet az elmúlt több mint 25 évben Észak-Koreán kívül – legutóbb 2017-ben – egyetlen nukleáris hatalom sem hajtott végre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
