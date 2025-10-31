Rejtélyes telefonhívás érkezett, teljesen leállt a vonatközlekedés Magyarország szomszédjában

A közlemény szerint
névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen,
ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.
A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet – olvasható a közleményben.
Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.
Címlapkép forrása: Edward Crawford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
