Rendkívül súlyos váddal állt elő Kijev: először vetette be Putyin a Novator 9M729-est, ami egyszer már kivívta Trump haragját

Ukrajna azt állítja, Oroszország az elmúlt hónapokban ukrán célpontok ellen vetett be Novator 9M729 típusú manőverező robotrepülőgépeket - számol be a Reuters. 2019-ben ezen földről indítható rakéták orosz tesztelése késztette arra a Donald Trump vezette Egyesült Államokat, hogy felmondja a nukleáris robbanófejekkel felszerelhető közepes hatótávolságú fegyvereket korlátozó INF-szerződést.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közlése

az első hivatalos megerősítés arról, hogy az SSC8-asként is ismert 9M729-es rakétát éles harci körülmények között alkalmazták

– akár Ukrajnában vagy máshol.

Egy ukrán tisztviselő a Reutersnek azt mondta,

Oroszország idén augusztus óta 23 alkalommal indította el a fegyvert Ukrajna felé,

2022-ben pedig szintén feljegyeztek két bevetést. Az orosz védelmi minisztérium nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Az Egyesült Államok a Novator 9M729-esre hivatkozva lépett ki 2019-ben az INF-szerződésből, amelyet a hidegháború végén, 1987-ben írt alá Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet vezető, és a a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolását célozta. Washington szerint az Iszkander-rakétarendszer részét képező fegyver sértette a megállapodást, mert képes volt az 500 kilométeres hatótávkorlát meghaladására. Ezt Moszkva tagadta.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) szerint a rakéta hagyományos és nukleáris robbanófejjel is felszerelhető, és akár 2500 kilométeres hatótávolságra képes.

Egy katonai forrás úgy nyilatkozott, hogy október 5-én egy Oroszország által indított 9M729-es több mint 1200 kilométert tett meg, mielőtt becsapódott Ukrajnában.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az egykor az INF tiltása alá tartozó cirkálórakéta

Ukrajna elleni alkalmazása az elmúlt hónapokban azt mutatja, hogy Putyin semmibe veszi az Egyesült Államokat és Trump elnök diplomáciai erőfeszítéseit Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárására.

Oroszország a múlt héten az atommeghajtású Burevesztnyik (Viharmadár) cirkálórakétáját tesztelte, és szerdán azt is közölte, hogy a nukleáris robbanófejjel szintén felszerelhető Poszejdon szupertorpedóval kísérletezett.

Trump csütörtökön a nukleáris fegyverek tesztelésének újraindítására utasította az amerikai hadsereget, "más országok tesztprogramjaira" hivatkozva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images