  • Megjelenítés
Rendkívül súlyos váddal állt elő Kijev: először vetette be Putyin a Novator 9M729-est, ami egyszer már kivívta Trump haragját
Globál

Rendkívül súlyos váddal állt elő Kijev: először vetette be Putyin a Novator 9M729-est, ami egyszer már kivívta Trump haragját

Portfolio
Ukrajna azt állítja, Oroszország az elmúlt hónapokban ukrán célpontok ellen vetett be Novator 9M729 típusú manőverező robotrepülőgépeket - számol be a Reuters. 2019-ben ezen földről indítható rakéták orosz tesztelése késztette arra a Donald Trump vezette Egyesült Államokat, hogy felmondja a nukleáris robbanófejekkel felszerelhető közepes hatótávolságú fegyvereket korlátozó INF-szerződést.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közlése

az első hivatalos megerősítés arról, hogy az SSC8-asként is ismert 9M729-es rakétát éles harci körülmények között alkalmazták

– akár Ukrajnában vagy máshol.

Egy ukrán tisztviselő a Reutersnek azt mondta,

Oroszország idén augusztus óta 23 alkalommal indította el a fegyvert Ukrajna felé,

2022-ben pedig szintén feljegyeztek két bevetést. Az orosz védelmi minisztérium nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Az Egyesült Államok a Novator 9M729-esre hivatkozva lépett ki 2019-ben az INF-szerződésből, amelyet a hidegháború végén, 1987-ben írt alá Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet vezető, és a a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolását célozta. Washington szerint az Iszkander-rakétarendszer részét képező fegyver sértette a megállapodást, mert képes volt az 500 kilométeres hatótávkorlát meghaladására. Ezt Moszkva tagadta.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) szerint a rakéta hagyományos és nukleáris robbanófejjel is felszerelhető, és akár 2500 kilométeres hatótávolságra képes.

Egy katonai forrás úgy nyilatkozott, hogy október 5-én egy Oroszország által indított 9M729-es több mint 1200 kilométert tett meg, mielőtt becsapódott Ukrajnában.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az egykor az INF tiltása alá tartozó cirkálórakéta

Ukrajna elleni alkalmazása az elmúlt hónapokban azt mutatja, hogy Putyin semmibe veszi az Egyesült Államokat és Trump elnök diplomáciai erőfeszítéseit Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárására.

Oroszország a múlt héten az atommeghajtású Burevesztnyik (Viharmadár) cirkálórakétáját tesztelte, és szerdán azt is közölte, hogy a nukleáris robbanófejjel szintén felszerelhető Poszejdon szupertorpedóval kísérletezett.

Trump csütörtökön a nukleáris fegyverek tesztelésének újraindítására utasította az amerikai hadsereget, "más országok tesztprogramjaira" hivatkozva.

Kapcsolódó cikkünk

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Elmondták az oroszok, hogy miért nem minősül nukleáris fegyverkísérletnek az, amikor nukleáris fegyverekkel kísérleteznek

Azt mondják az oroszok, alaposan ráijesztettek Donald Trumpra – Ez megmagyarázza az elnök reakcióját

Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború szbu ukrán hadsereg ukrajna tengeri drón titkosszolgálat hírszerzés
Globál
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility