Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes
Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes

Az orosz-ukrán háború harctéri metodikáját figyelembe véve ritkaságszámba menő videó terjed a közösségi médiában, ukrán harckocsi csapott össze orosz társával.

A felvételt egy orosz drón készítette, Stepove térségében. A két harckocsi (típusuk ismeretlen, bár az ukrán egy T-72-es variánsnak tűnik), folyamatos tűzpárbajt vív egymással, több lövés is eldördül az ágyúkból.

Végül az orosz páncélos számára fordul rosszra a helyzet: elsőként egy közvetlen találatot szenved el, aminek hatására menekülőre fogja. Ködgránátot lő ki, és hátrálni kezd a saját állásai felé.

A menekülés közben még egy dróntalálatot is elszenved, de a harckocsi láthatóan sikeresen folytatja az útját.

Feltételezhető, hogy az orosz harckocsi súlyos, de nem helyreállíthatatlan károkat szenvedett. Vélhetően így is hónapokra kiesik az aktív szolgálatból.

