Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes

Az orosz-ukrán háború harctéri metodikáját figyelembe véve ritkaságszámba menő videó terjed a közösségi médiában, ukrán harckocsi csapott össze orosz társával.

A felvételt egy orosz drón készítette, Stepove térségében. A két harckocsi (típusuk ismeretlen, bár az ukrán egy T-72-es variánsnak tűnik), folyamatos tűzpárbajt vív egymással, több lövés is eldördül az ágyúkból.

Végül az orosz páncélos számára fordul rosszra a helyzet: elsőként egy közvetlen találatot szenved el, aminek hatására menekülőre fogja. Ködgránátot lő ki, és hátrálni kezd a saját állásai felé.

A tank duel near Stepove, on the Donetsk front. In the battle, a Ukrainian tank precisely fires and destroys (or at least heavily damages) a Russian occupiers’ tank. pic.twitter.com/nQ2JBWC2je https://t.co/nQ2JBWC2je — NSTRIKE (@NSTRIKE01) October 31, 2025

A menekülés közben még egy dróntalálatot is elszenved, de a harckocsi láthatóan sikeresen folytatja az útját.

Feltételezhető, hogy az orosz harckocsi súlyos, de nem helyreállíthatatlan károkat szenvedett. Vélhetően így is hónapokra kiesik az aktív szolgálatból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images