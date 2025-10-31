  • Megjelenítés
Trump egyetlen szóval válaszolt az egyik legkényesebb kérdésre
Trump egyetlen szóval válaszolt az egyik legkényesebb kérdésre

Donald Trump közölte, hogy nem fontol csapásokat Venezuelában.

Pénteken, amikor arról kérdezték, mérlegel-e ilyen lépést,

Trump mindössze ennyit mondott:

Nem"

A potenciális venezuelai csapással kapcsolatban azt követően erősödtek fel a találgatások, hogy nemrég a Pentagon bejelentette a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó kötelék Latin-Amerikába vezénylését, tovább növelve azt a katonai jelenlétet, amely szakértők szerint messze meghaladja a kábítószer-ellenes műveletek hivatalosan megjelölt igényeit.

Az amerikai erők szeptember eleje óta legalább 13 csapást mértek feltételezett kábítószer-szállító hajókra, jórészt a Karib-tengeren. A támadásokban mintegy 57-en vesztették életüket.

