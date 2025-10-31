  • Megjelenítés
Trump nem zárta ki a föld alatti nukleáris kísérleteket

Donald Trump elnök pénteken megerősítette, hogy az Egyesült Államok újraindítja a nukleáris kísérleteket, de nem válaszolt közvetlenül arra a kérdésre, hogy ez föld alatti nukleáris teszteket is magában foglalna-e, amelyek a hidegháború idején voltak jellemzőek, írja a Reuters.

„Hamarosan megtudják, de végrehajtunk néhány kísérletet” – mondta Trump a sajtónak az Air Force One fedélzetén, miközben Floridába repült, és a föld alatti tesztekről kérdezték. „Más országok csinálják. Ha ők megteszik, mi is meg fogjuk tenni, rendben?”

Trump csütörtökön közölte, hogy utasította az amerikai hadsereget, hogy azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérletek folyamatát a 33 éves szünet után, ami üzenetnek tűnt a rivális nukleáris hatalmak, Kína és Oroszország felé. A meglepetésszerű bejelentést Trump a közösségi médiában tette, miközben Marine One helikopterén a dél-koreai Busanba tartott, hogy Xi Jinping kínai elnökkel kereskedelmi tárgyalást folytasson.

Egyelőre nem világos, hogy Trump nukleáris robbanóanyag-kísérletekre utalt-e, amelyeket a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatal végezne, vagy nukleáris kapacitású rakéták repülési tesztjeire.

Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth malajziai útja során úgy nyilatkozott, hogy a kísérletek újraindítása „nagyon felelős módja” a nukleáris elrettentés fenntartásának, és hozzátette, hogy a Pentagon az Energiaügyi Minisztériummal együttműködve fog eljárni. „Gyorsan haladunk előre” – mondta Hegseth.

