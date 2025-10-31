  • Megjelenítés
Újabb szintre emelkedett az orosz sufnituning - Erre még nevet sem tudunk találni
Néhány hetente azt gondoljuk, hogy már tényleg mindent láttunk, amit sufnituning címszó alatt akár az orosz, akár az ukrán fegyveres erők kiküldenek a frontvonalra: hajóágyúval felszerelt pszh, föld-levegő rakéták szárazföldi járműveken, Mad Max-re hajazó frankentankok, vagy a már-már komikusnak ható kaktuszbusz. Most az oroszok álltak elő egy egészen elképesztő tankdizájnnal, ami ráadásul annyira nem is rossz ötlet, mint elsőre gondolnánk.

Napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a harckocsik komoly hátrányban vannak a filléres FPV drónokkal szemben: megfelelő légvédelmi képességek hiányában csak a páncélzatukra, a rejtőzködésre, illetve a gyakran megbízhatatlanul működő elektronikus zavaróberendezésekre hagyatkozhatnak, utóbbiak ráadásul hatástalanok az optikai kábelekkel működő dróntípusok ellen.

Ennek a problémának az orvoslására kezdtek el az oroszok egyre több úgynevezett "Frankentankot" küldeni a frontvonalra: extra dróthálókkal és fémlemezekkel megpakolt harckocsikat, melyeken a kiegészítő páncélzat feladata az, hogy megállítsa a drónt, még mielőtt a páncélzatot átüthetné.

A koncepció legújabb szörnyszülöttére igazából nevet sem tudunk találni. A már jól ismert extra rácsokba az orosz katonák acélsodronyokat dugdostak, melyek végét ágakhoz hasonlóan széthúzták. Bár elsőre valamiféle álcázásnak tűnhet a módszer,

valószínűleg arról van szó, hogy az aránylag masszív sodronyok jóval azelőtt berobbantják a páncélzat átütésére kiválóan alkalmas kumulatív robbanófejjel felszerelt eszközöket, hogy azok elérhetnék a harckocsit.

Valami hasonlóra gondolhattak az oroszok akkor is, amikor betonacél rudakat szúrkáltak egy Buhanka kisbuszba, bár a mostani megoldás nagyságrendekkel életképesebbnek tűnik. A páncélos a kiegészítő páncélzat miatt nyilván nem tudja forgatni a tornyát, de az elmúlt hónapokban egyébként is sok ilyen tankot láthattunk, tehát Moszkvát valószínűleg jobban érdekli az extra védelm, mint a tűzerő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

