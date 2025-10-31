Újabb szintre emelkedett az orosz sufnituning - Erre még nevet sem tudunk találni

Néhány hetente azt gondoljuk, hogy már tényleg mindent láttunk, amit sufnituning címszó alatt akár az orosz, akár az ukrán fegyveres erők kiküldenek a frontvonalra: hajóágyúval felszerelt pszh, föld-levegő rakéták szárazföldi járműveken, Mad Max-re hajazó frankentankok, vagy a már-már komikusnak ható kaktuszbusz. Most az oroszok álltak elő egy egészen elképesztő tankdizájnnal, ami ráadásul annyira nem is rossz ötlet, mint elsőre gondolnánk.

Napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a harckocsik komoly hátrányban vannak a filléres FPV drónokkal szemben: megfelelő légvédelmi képességek hiányában csak a páncélzatukra, a rejtőzködésre, illetve a gyakran megbízhatatlanul működő elektronikus zavaróberendezésekre hagyatkozhatnak, utóbbiak ráadásul hatástalanok az optikai kábelekkel működő dróntípusok ellen.

Ennek a problémának az orvoslására kezdtek el az oroszok egyre több úgynevezett "Frankentankot" küldeni a frontvonalra: extra dróthálókkal és fémlemezekkel megpakolt harckocsikat, melyeken a kiegészítő páncélzat feladata az, hogy megállítsa a drónt, még mielőtt a páncélzatot átüthetné.

A koncepció legújabb szörnyszülöttére igazából nevet sem tudunk találni. A már jól ismert extra rácsokba az orosz katonák acélsodronyokat dugdostak, melyek végét ágakhoz hasonlóan széthúzták. Bár elsőre valamiféle álcázásnak tűnhet a módszer,

valószínűleg arról van szó, hogy az aránylag masszív sodronyok jóval azelőtt berobbantják a páncélzat átütésére kiválóan alkalmas kumulatív robbanófejjel felszerelt eszközöket, hogy azok elérhetnék a harckocsit.

️The Russians are increasingly “sheathing” their tanks and infantry fighting vehicles with wires made of unbraided metal cables.Their length is 80 cm. It is claimed that about 900 such “brooms” are used for one armored vehicle. pic.twitter.com/YwM4sBgRHh https://t.co/YwM4sBgRHh — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) October 30, 2025

Valami hasonlóra gondolhattak az oroszok akkor is, amikor betonacél rudakat szúrkáltak egy Buhanka kisbuszba, bár a mostani megoldás nagyságrendekkel életképesebbnek tűnik. A páncélos a kiegészítő páncélzat miatt nyilván nem tudja forgatni a tornyát, de az elmúlt hónapokban egyébként is sok ilyen tankot láthattunk, tehát Moszkvát valószínűleg jobban érdekli az extra védelm, mint a tűzerő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images