Ukrajnai béke: megszólalt Zelenszkij jobbkeze – Kulcsfontosságú fordulat jöhet, de visszautasította a találgatásokat

Jermak szerint a sajtóban megjelent, párhuzamos tervezetekről szóló találgatások – azaz, hogy az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak és más országoknak külön koncepcióik lennének – nem felelnek meg a valóságnak.
Nincsenek különböző tervek, amelyek közül választanánk, és végképp nem választ helyettünk senki. Egyeztetések vannak folyamatban a megfogalmazásról, partnereink pedig folyamatos kapcsolatban vannak egymással
- fogalmazott Jermak, aki kiemelte: a folyamat végén egyetlen, Ukrajna és partnerei által közösen kidolgozott dokumentum születik, amely Ukrajna érdekeit veszi figyelembe.
Nem versengő kezdeményezésekről van szó, hanem szinergiáról Ukrajna, az EU, az USA és más partnerek között. Természetesen az Egyesült Államok részvétele kulcsfontosságú
- tette hozzá az ukrán elnöki hivatal vezetője.
Jermak elmondása szerint Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és az európai vezetők között egyetértés van abban, hogy a tárgyalások alapjaként a jelenlegi frontvonal befagyasztása kell szolgáljon.
Mint megírtuk, a budapesti békecsúcs Trump és Vlagyimir Putyin között a Financial Times értesülései szerint azért hiúsult meg, mert Moszkva hajthatatlanul ragaszkodott ahhoz, hogy Kijev még a tűzszünet megkötése előtt további területeket adjon át, név szerint – a Reuters információi alapján – az egész Donbaszt. A Kreml emellett az ukrán fegyveres erők számottevő csökkentését, valamint garanciákat követelt arra, hogy Ukrajna soha nem csatlakozik a NATO-hoz. Oroszország a Donbaszhoz tartozó két régió, Luhanszk 99%-át, Donyecknek pedig csak a háromnegyedét foglalta el.
A Bloomberg korábbi értesülései szerint Ukrajna egy tizenkét elemre épülő békejavaslaton dolgozik az európai partnereivel.
A rendezési folyamat felügyeletét egy külön erre létrehozandó béketanács látná el Donald Trump amerikai elnök elnökletével,
ám nem világos, hogy mindehhez megvan-e Washington hivatalos támogatása.
