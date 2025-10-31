Ukrajna úgy látszik, nem tanul a hibáiból, így ismételten csak nagy áldozatokkal járó visszavonulást tud végrehajtani, amiben akár teljes dandárok megsemmisülhetnek – jellemzik a pokrovszki helyzetet ukrán és független elemzők.

A végnapjait élő erődváros elleni orosz taktika már lassan hagyományossá váló terveket követte: a városi, nagy veszteséggel járó tűzharcok elkerülése érdekében (lásd: Bahmut) az orosz erők inkább a célpont környezetében támadnak, majd „kvázibekerítést” hajtanak végre.

Utóbbi annyit jelent, hogy Putyin katonái megszállják a lehető legtöbb logisztikai útvonalat (általában három irányból kerítik be a várost), majd

a megmaradt utolsó kapcsolatot a lehető legkisebbre szűkítik, és drónok segítségével tartják állandó tűz alatt.

Így, bár hivatalosan nem szorulnak katlanba az ukrán egységek, de a visszavonulás során súlyos veszteségeket szenvedhetnek és szenvednek. Ráadásul ilyenkor, a fejvesztett evakuáció során jelentős mennyiségű felszerelést is kénytelenek hátrahagyni.

Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán haderő makacssága végső soron az alakulatok harcképességét veszélyezteti, továbbá egyelőre semmi nyoma a csapatok evakuálásának.

Avgyijivka, Vuhledár, Szudzsa. Mindannyiszor az utolsó pillanatban, súlyos veszteségeket szenvedve, felszerelésüket hátrahagyva vonultak vissza. Nem mindenki tudott kijutni. Most ez ismét megismétlődik

– foglalták össze a helyzetet az elemzők.

Авдіївка, Вугледар, Суджа. І не тільки. В кожному з цих випадків ворог обрізав нашу логістику, а підрозділи опинялися у вогневому мішку. Кожного разу наші відходили у останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Не всі могли вийти. Деякі назавжди лишалися… pic.twitter.com/QcS7fQIHTJ https://t.co/QcS7fQIHTJ — Serhii Sternenko (@sternenko) October 30, 2025

Pokrovszk védelme a végóráit éli: még a konzervatív becslések szerint is a katlan „utolsó nyitott kapujának” átmérője is csak 7,5 kilométer. Miközben Ukrajna a legjobb egységeit veti be a terület védelmére: jelenleg a katlanban tartózkodnak a 25. és 79. légideszantos alakulatok, 38. tengerészgyalogos dandár, és a hírhedt 92. dandár is.

