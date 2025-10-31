  • Megjelenítés
Végzetes hibát követett el Ukrajna: legendás alakulatok semmisülhetnek meg pillanatok alatt
Globál

Végzetes hibát követett el Ukrajna: legendás alakulatok semmisülhetnek meg pillanatok alatt

Portfolio
Ukrajna úgy látszik, nem tanul a hibáiból, így ismételten csak nagy áldozatokkal járó visszavonulást tud végrehajtani, amiben akár teljes dandárok megsemmisülhetnek – jellemzik a pokrovszki helyzetet ukrán és független elemzők.

A végnapjait élő erődváros elleni orosz taktika már lassan hagyományossá váló terveket követte: a városi, nagy veszteséggel járó tűzharcok elkerülése érdekében (lásd: Bahmut) az orosz erők inkább a célpont környezetében támadnak, majd „kvázibekerítést” hajtanak végre.

Utóbbi annyit jelent, hogy Putyin katonái megszállják a lehető legtöbb logisztikai útvonalat (általában három irányból kerítik be a várost), majd

a megmaradt utolsó kapcsolatot a lehető legkisebbre szűkítik, és drónok segítségével tartják állandó tűz alatt.

Így, bár hivatalosan nem szorulnak katlanba az ukrán egységek, de a visszavonulás során súlyos veszteségeket szenvedhetnek és szenvednek. Ráadásul ilyenkor, a fejvesztett evakuáció során jelentős mennyiségű felszerelést is kénytelenek hátrahagyni.

Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán haderő makacssága végső soron az alakulatok harcképességét veszélyezteti, továbbá egyelőre semmi nyoma a csapatok evakuálásának.

Avgyijivka, Vuhledár, Szudzsa. Mindannyiszor az utolsó pillanatban, súlyos veszteségeket szenvedve, felszerelésüket hátrahagyva vonultak vissza. Nem mindenki tudott kijutni. Most ez ismét megismétlődik

– foglalták össze a helyzetet az elemzők.

Pokrovszk védelme a végóráit éli: még a konzervatív becslések szerint is a katlan „utolsó nyitott kapujának” átmérője is csak 7,5 kilométer. Miközben Ukrajna a legjobb egységeit veti be a terület védelmére: jelenleg a katlanban tartózkodnak a 25. és 79. légideszantos alakulatok, 38. tengerészgyalogos dandár, és a hírhedt 92. dandár is.

Kapcsolódó cikkünk

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború szbu ukrán hadsereg ukrajna tengeri drón titkosszolgálat hírszerzés
Globál
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility