Végzetes hibát követett el Ukrajna: legendás alakulatok semmisülhetnek meg pillanatok alatt

A végnapjait élő erődváros elleni orosz taktika már lassan hagyományossá váló terveket követte: a városi, nagy veszteséggel járó tűzharcok elkerülése érdekében (lásd: Bahmut) az orosz erők inkább a célpont környezetében támadnak, majd „kvázibekerítést” hajtanak végre.
Utóbbi annyit jelent, hogy Putyin katonái megszállják a lehető legtöbb logisztikai útvonalat (általában három irányból kerítik be a várost), majd
a megmaradt utolsó kapcsolatot a lehető legkisebbre szűkítik, és drónok segítségével tartják állandó tűz alatt.
Így, bár hivatalosan nem szorulnak katlanba az ukrán egységek, de a visszavonulás során súlyos veszteségeket szenvedhetnek és szenvednek. Ráadásul ilyenkor, a fejvesztett evakuáció során jelentős mennyiségű felszerelést is kénytelenek hátrahagyni.
Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán haderő makacssága végső soron az alakulatok harcképességét veszélyezteti, továbbá egyelőre semmi nyoma a csapatok evakuálásának.
Avgyijivka, Vuhledár, Szudzsa. Mindannyiszor az utolsó pillanatban, súlyos veszteségeket szenvedve, felszerelésüket hátrahagyva vonultak vissza. Nem mindenki tudott kijutni. Most ez ismét megismétlődik
– foglalták össze a helyzetet az elemzők.
Авдіївка, Вугледар, Суджа. І не тільки. В кожному з цих випадків ворог обрізав нашу логістику, а підрозділи опинялися у вогневому мішку. Кожного разу наші відходили у останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Не всі могли вийти. Деякі назавжди лишалися… pic.twitter.com/QcS7fQIHTJ https://t.co/QcS7fQIHTJ— Serhii Sternenko (@sternenko) October 30, 2025
Pokrovszk védelme a végóráit éli: még a konzervatív becslések szerint is a katlan „utolsó nyitott kapujának” átmérője is csak 7,5 kilométer. Miközben Ukrajna a legjobb egységeit veti be a terület védelmére: jelenleg a katlanban tartózkodnak a 25. és 79. légideszantos alakulatok, 38. tengerészgyalogos dandár, és a hírhedt 92. dandár is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az új rendelet: könnyebb lesz ingázni a vajdasági magyaroknak
A Magyarországon dolgozókról adatbázis készül.
Közeleg a leszámolás ideje - nagy baj lehet az amerikai adósságból
A világ vezető jegybankárja szerint.
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást
19,5 milliárd forint jut a települések helyi energiafelhasználást optimalizáló fejlesztéseire.
Drágulnak a vérkészítmények: 3-10 százalékos díjemelés jön az egészségügyben
A Belügyminisztérium közzé tette az új listát.
Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét
"A szokásosnál is optimistább vagyok" - mondta Tibor Dávid.
Nagy dolgok történhetnek a japán jennel
Mozdulnak az opciós piacok.
Pincétől a padlásig felújítja a MÁV a vasútvonalat, ahol kisiklott egy BZ
Mától az év végéig lezárják a Vác és Balassagyarmat közötti vonalat.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.