Zelenszkij bejelentette: titkos művelet keretében elpusztították az oroszok rettegett, hiperszonikus rakétáját

Zelenszkij szerint a műveletben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a Védelmi Hírszerzési Igazgatóság (HUR) és a védelmi erők más egységei vettek részt.
Az SZBU vezetője, Vaszil Maljuk pontosított: a nukleáris töltet hordozására is alkalmas rakétát a Kaszpi-tenger partján fekvő Asztraháni orosz régión belül, a Kapusztyin Jar rakétakísérleti lőtéren semmisítették meg.
A létesítmény Moszkva egyik legfőbb stratégiai fegyvertesztelő központja.
Zelenszkij hozzátette, Oroszország évente akár hat ilyen rakétát is képes gyártani, és a hírek szerint Belaruszban tervezi telepíteni őket.
A hatótávolsága legfeljebb 5000 kilométer, a holttere 700 kilométer. Európai partnereinknek érdemes erre odafigyelni
- mondta az ukrán elnök, aki szerint Oroszországnak most is hat Oresnyike lehet raktáron.
Oroszország először 2024. november 21-én vetette be a kísérleti Oresnyik rakétát egy, az ukrajnai Dnyiprót ért csapás során.
Vlagyimir Putyin a fegyverüzem elleni csapást válasznak nevezte azokra az ukrán támadásokra, amelyeket amerikai és brit, hosszú hatótávú fegyverekkel hajtottak végre oroszországi célpontok ellen.
Az Oresnyikről kevés részlet ismert, de egyes védelmi elemzők szerint a 2011-ben kifejlesztett RS-26 Rubezs továbbfejlesztett változata lehet.
Putyin 2024 novemberi állítása szerint az Oresnyik (oroszul mogyorófa) olyan fejlesztés, amelyet a nyugati légvédelmi rendszerek nem tudnak elfogni.
A hiperszonikus rakétát kifejezetten nukleáris töltet hordozására tervezték, ugyanakkor a Dnyiprót ért támadáskor nem alkalmaztak nukleáris robbanófejet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
