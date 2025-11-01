  • Megjelenítés
A nagy múzeumrablás: újabb rablót csíptek fülön
A nagy múzeumrablás: újabb rablót csíptek fülön

Egy 38 éves nőt is meggyanúsítottak a párizsi Louvre-ban történt, nagy visszhangot kiváltó ékszerrablás ügyében - írta meg a Sky News.

A Louvre-ban október 19-én, nyitvatartási időben végrehajtott akció során négy elkövető mindössze nyolc perc alatt vitt el kilenc értékes tárgyat,

amelyek becsült összértéke több mint 36 milliárd forint volt.

A rablás napján a múzeum reggeli nyitása után nem sokkal érkeztek a tettesek. Egy lopott emelőkosaras járművel juthattak be az Apolló-galériába a Szajnához közeli erkélyen át, majd vágókoronggal feszítették fel az ékszereket őrző vitrinek zárját.

A betörés nagy felháborodást váltott ki, és rámutatott a Louvre elavult biztonsági rendszerének hiányosságaira. Patrice Faure párizsi rendőrfőnök a politikusoknak úgy fogalmazott: a múzeum több gyenge ponttal rendelkezett, amelyet a tolvajok kihasználtak.

