Egyetlen ütőere maradt az orosz gáztranzitnak - Moszkva mindent bevet a szállítás növekedése érdekében
Portfolio
Októberben 5 százalékkal nőtt az Európába irányuló orosz gáz átlagos napi szállítása a Török Áramlaton, a Reuters számításai szerint.

Törökország maradt az orosz gáz egyetlen európai tranzitútvonala, miután Ukrajna nem hosszabbította meg az öt évre szóló, Moszkvával kötött tranzitmegállapodást. A szerződés január 1-jén járt le.

A Reuters összesítése szerint a Török Áramlaton keresztüli orosz gázszállítások az év első tíz hónapjában 14,7 milliárd köbmétert (bcm) értek el, szemben az egy évvel korábbi 13,7 bcm-rel.

A Gazprom tavaly január–októberben 26,6 bcm gázt exportált Európába, ebben benne volt az Ukrajnán áthaladó mennyiség is.

Az európai gázszállító-hálózatokat tömörítő ENTSOG adatai alapján a Török Áramlaton át érkező orosz gázexport októberben napi 54,3 millió köbméterre (mcm) emelkedett a szeptemberi 51,7 mcm-ről. Ez a 2024 októberében mért 48,3 mcm-hez képest is növekedés.

A vállalat, amely 2023 eleje óta nem közöl saját havi statisztikákat nem reagált a hírekre.

Ukrajna katonai hírszerzése (HUR) szombaton közölte, hogy egy pénteki ukrán támadás robbanásokat okozott, és a működés felfüggesztéséhez vezetett egy kőolajtermék-vezetéken a Moszkvai területen. A HUR Telegram-bejegyzése szerint az akció benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyagot szállító csővezeték-szakaszokat semmisített meg, amelyek az orosz hadsereg ellátását szolgálják.

Ukrajna az elmúlt hónapokban ismét elkezdett kiemelt figyelmet fordítani az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokra, ezzel igyekezvén csökkenteni Moszkva olajból és földgázból származó bevételeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

2025. november 4.

